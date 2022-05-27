ЦБ России поддержал идею приравнять банки к IT-компаниям

На днях руководитель «Тинькофф» Станислав Близнюк заявил о необходимости распространить льготы, предоставленные IT-бизнесу, на банковские учреждения. Как сообщает портал «Хабр», эту идею поддержал и Центробанк России — его глава Эльвира Набиуллина сообщила, что её ведомство продолжит работу с российским правительством в этом направлении.

Как заявила руководитель Центробанка РФ, регулятор положительно относится к идее признать банки IT-компаниями, соответствующее мнение уже направлено в правительство. По мнению регулятора у банков сейчас имеется большой потенциал развития в IT-сфере, а многие по сути уже являются IT-компаниями с большим числом профильных специалистов в штате.

По мнению Набиуллиной следует продолжить работать в этом направлении совместно с правительством, в чём её ведомство готов активно участвовать. Об этом Набиуллина сообщила в ходе конференции «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков», прошедшей 26 марта под патронажем Ассоциации банков России (АБР).

По последним данным, опыт подобного рода в стране уже имеется — «Сбер», ранее предлагавший преимущественно финансовые услуги, а теперь существенно расширивший сферу деятельности, уже признан IT-компанией. Как сообщает «Хабр», в прошлом месяце АБР уже обращалась в ЦБ РФ, Госдуму и российское правительство с предложением ввести дополнительные меры поддержки, включив в число участников IT-отрасли и финансовые организации.

В случае, если компании банковского сектора приравняют к IT-бизнесу, на них будет распространяться и пакет льгот, недавно принятых для отрасли, занимающейся информационными технологиями. В частности, IT-компании на три года освободили от налога на прибыль и проверок, для них предусмотрена выдача льготных кредитов по ставке до 3 % годовых, а ряд сотрудников таких компаний получает отсрочку от службы в армии и возможность оформить ипотеку на льготных условиях.