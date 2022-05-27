3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Дебютировал смартфон Samsung Galaxy M13 ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дебютировал смартфон Samsung Galaxy M13 с тройной камерой и батареей на 5000 мА·ч

Компания Samsung расширила ассортимент смартфонов среднего уровня, анонсировав модель Galaxy M13 под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой One UI Core 4.1.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Задействован процессор Exynos 850. Он содержит восемь вычислительных ядер Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64/128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.

Смартфон оборудован 6,6-дюймовым дисплеем FHD+ Infinity-V. Спереди располагается 8-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера совмещает 50-мегапиксельный основной блок, 5-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Габариты составляют 76,9 × 165,4 × 8,4 мм, вес — 192 г. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России появились смартфоны Samsung, ввезённые по параллельному импорту — цены неприятно удивляют
Samsung выпустила чехол для наушников Galaxy Buds в стиле покебола из Pokémon
Samsung разработает принципиально новый процессор для флагманских смартфонов Galaxy
Смартфон Moto G52j 5G замечен в бенчмарке с процессором Snapdragon 695
Смартфон Hisense H60 получит китайский процессор Zhanrui T7520 с поддержкой 5G
Apple уже тестирует версии iPhone с портом USB-C вместо Lightning
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: samsung, samsung galaxy, смартфон
samsung, samsung galaxy, смартфон
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 164
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 57
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 25
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 1

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры
NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки
Chieftec представила корпус BE-10B-300 для компактного компьютера
Разработка следующей The Witcher перешла на новый этап
VK и «Яндекс» выступили против законопроекта об отключении рекомендательных алгоритмов
Отмена ещё одной игры привела к волне увольнений в Hangar 13 — теперь студия сосредоточится на двух франшизах 11 мин.
США устранились от расследования действий хакерской группировки REvil 14 мин.
«Грядёт новое приключение»: разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous опубликовали тизер своей следующей игры 19 мин.
Слухи: Sony и режиссёр «Района № 9» снимут полнометражный фильм по Gran Turismo 2 ч.
Амбициозный хоррор The Callisto Protocol отделился от вселенной PUBG 2 ч.
Видео: в новом трейлере файтинга DNF Duel показали режим аркады и выживания 3 ч.
Слухи: кошачье приключение Stray запрыгнет на прилавки в июле 3 ч.
Интенсивность DDoS-атак на уровне приложений в мае увеличилась на 200 % 3 ч.
В США намерены запретить Google и Apple поддержку приложений, допускающих расчёты в цифровых юанях 3 ч.
Медитативная головоломка Cloud Gardens обрела новую дату выхода на Nintendo Switch 3 ч.
Представлен смартфон Oppo A57 4G с процессором Helio G35 и 33-Вт зарядкой 55 мин.
Tesla подала заявку на расширение своего предприятия в Германии 60 мин.
Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров 2 ч.
При подготовке к новому полёту выявлен дефект теплозащитного экрана корабля SpaceX Crew Dragon — его полностью заменят 2 ч.
Для российских разработчиков микроэлектроники хотят создать маркетплейс 3 ч.
Ставка на корпоративный сектор помогла Dell получить рекордную выручку в $26 млрд 3 ч.
NVIDIA заявила, что рынок видеокарт совсем скоро придёт в норму 3 ч.
Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете 4 ч.
Volkswagen всё ещё не теряет надежды обойти Tesla на рынке электромобилей к 2025 году 4 ч.
Lenovo предупредила о существенном влиянии локдаунов в Китае на объёмы поставок ПК 5 ч.