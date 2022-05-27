Дебютировал смартфон Samsung Galaxy M13 с тройной камерой и батареей на 5000 мА·ч

Компания Samsung расширила ассортимент смартфонов среднего уровня, анонсировав модель Galaxy M13 под управлением операционной системы Android 12 с фирменной надстройкой One UI Core 4.1.

Задействован процессор Exynos 850. Он содержит восемь вычислительных ядер Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Mali-G52 и модем 4G/LTE. Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64/128 Гбайт. Дополнительно можно установить карту microSD.

Смартфон оборудован 6,6-дюймовым дисплеем FHD+ Infinity-V. Спереди располагается 8-мегапиксельная камера. Тройная тыльная камера совмещает 50-мегапиксельный основной блок, 5-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик для получения информации о глубине сцены.

В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев, аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Габариты составляют 76,9 × 165,4 × 8,4 мм, вес — 192 г. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.