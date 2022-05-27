После посадки корабля Boeing Starliner была зафиксирована утечка топлива — это и другие проблемы могут задержать его эксплуатацию

Вчера корабль Boeing CST-100 Starliner успешно приземлился в Нью-Мексико (США). Перед этим он почти шесть дней провёл в космосе, пять из них пристыкованным к МКС. Это была первая стыковка нового коммерческого пилотируемого корабля Boeing с орбитальной станцией, что вывело американскую космонавтику на новый уровень. Впрочем, полёт Starliner нельзя признать полностью удачным, хотя NASA пока предпочитает не акцентировать внимание на проблемах.

Как мы сообщали, в ходе полёта к МКС проблемы с системами Starliner начались вскоре после отделения корабля от ракеты-носителя Atlas V. У сервисного модуля корабля отказали 2 из 12 кормовых двигателей. Резервной мощности было достаточно, чтобы вывести корабль на стабильную орбиту и катастрофы не произошло. Её также не было бы, если бы отказало ещё несколько двигателей. Затем при подходе к МКС на корабле отказали два двигателя точной ориентировки. Наконец, возникли проблемы со стыковочным кольцом, которое пришлось убирать и выдвигать заново, что на час задержало расписание стыковки. Также в полёте возникли проблемы в системе охлаждения корабля, которая работала в штатном режиме, но с превышением нормативов.

Всё это не помешало пристыковать корабль к МКС, как и не помешало отстыковать его спустя пять дней и свести с орбиты по заданной траектории. Но при посадке также возникли проблемы. Как сообщают источники, наземная команда по эвакуации экипажа не смогла приступить к работе сразу по прибытию к кораблю. В воздухе вокруг корабля были признаки утечки ракетного топлива, что заставило отступить и предпринять попытку вскрыть капсулу позже. Предполагается, что во время вхождения в атмосферу отказал ещё один из двигателей корабля, и это не позволило сжечь топливо в полном объёме.

Фактически полёт и приземление закончились благополучно. Компания Boeing и NASA провели успешное сквозное тестирование CST-100 Starliner и собрали исчерпывающие данные для оценки работы систем. Безусловно, всё это поможет в будущем сделать полёты на корабле более безопасными. Но остаётся целый пакет неудобных вопросов, которые неизбежно всплывут при подготовке к первой пилотируемой миссии Starliner.