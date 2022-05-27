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ПК-версию фэнтезийного американского футбола Blood Bowl 3 можно будет попробовать в июне

Издательство Nacon и студия-разработчик Cyanide в официальном микроблоге своей серии фэнтезийных симуляторов американского футбола Blood Bowl анонсировали следующее бета-тестирование Blood Bowl 3.

Источник изображения: Blood Bowl

Источник изображения: Blood Bowl

Напомним, первоначально Blood Bowl 3 собиралась стартовать в раннем доступе на ПК, однако после последнего переноса разработчики от этого плана отказались и решили сосредоточиться на закрытых «бетах» PC-версии.

Как стало известно, ближайшие испытания Blood Bowl 3 пройдут в Steam с 1 по 12 июня. Записаться в добровольцы можно путём заполнения заявки на официальном сайте игры. Участники прошлых сессий получат доступ автоматически.

Дадут попробовать шесть рас (альянс Старого Света, ренегаты Хаоса, гномы, чёрные орки, дворянство Империи, эльфийский союз) в матчах против ИИ и других игроков. Будет доступен локальный и онлайновый мультиплеер.

Релиз Blood Bowl 3 ожидается в текущем году на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Следующей порции новостей о проекте стоит ждать с предстоящего фестиваля Warhammer Skulls.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Спорт, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: blood bowl 3, cyanide, nacon, стратегия, спорт
blood bowl 3, cyanide, nacon, стратегия, спорт
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