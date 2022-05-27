Cougar анонсировала игровую мышь Minos EX с сенсором на 6400 DPI

Компания Cougar пополнила ассортимент компьютерных мышей моделью Minos EX, которая спроектирована для любителей игр. Новинка получила корпус симметричной формы, благодаря чему подходит и правшам, и левшам.

Задействован оптический сенсор PAW3309 с разрешающей способностью до 6400 DPI (точек на дюйм). При необходимости данный показатель можно уменьшить до 3200, 1600, 800 или 400 DPI.

Манипулятор подходит для пользователей, увлекающихся стратегиями в реальном времени (RTS), массовыми многопользовательскими ролевыми онлайн-играми (MMORPG), шутерами от первого лица (FPS) и многопользовательскими онлайн-сражениями на арене (MOBA).

Основные переключатели рассчитаны на 20 млн срабатываний. Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB; длина кабеля составляет 1,8 метра. Габариты мыши — 125 × 68 × 38 мм, вес — 89 г.

Новинка располагает многоцветной подсветкой. Предусмотрены семь эффектов, включая «дыхание», «радугу» и «волну». Частота опроса достигает 1000 Гц, максимальное ускорение — 30g. Сведений об ориентировочной цене на данный момент нет.