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Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска и саму компанию

Стало известно, что акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска (Elon Musk) и саму компанию. Таким образом они показали своё недовольство хаотичным ходом сделки по продаже компании Маску, из-за чего произошло существенное снижение стоимости акций Twitter.

Источник изображения: Sheldon Cooper / SOPA Images / Lightrocket / Getty Images

Источник изображения: Sheldon Cooper / SOPA Images / Lightrocket / Getty Images

Согласно имеющимся данным, в коллективном иске акционеров Маск обвиняется в нарушении нескольких пунктов корпоративного законодательства Калифорнии, а также манипулировании фондовым рынком. Одно из таких нарушений связано с тем, что миллиардер несвоевременно раскрыл информацию о своей доле в Twitter и планах по покупке компании, предположительно для извлечения выгоды.

Также отмечается, что Маск начал покупку акций компании, обладая инсайдерской информацией, которая была получена от бывшего генерального директора Twitter Джека Дорси (Jack Dorsey) и одного из руководителей инвестиционной компании Solver Lake Partners Игона Дурбана (Egon Durban), входящего в состав совета директоров Twitter. Авторы иска считают, что Маск нарушил законы штата, приостановив сделку по покупке Twitter под предлогом проверки объёма реальной пользовательской базы платформы с целью получения более выгодных условий.

Согласно имеющимся данным, с начала сделки Twitter с Илоном Маском акции компании потеряли в цене 12 %, тогда как стоимость ценных бумаг принадлежащей миллиардеру Tesla упали на 28 %. В начале апреля Илон Маск сделал предложение о покупке Twitter за $44 млрд из расчёта $54,20 за одну ценную бумагу.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: twitter, илон маск, судебное разбирательство
twitter, илон маск, судебное разбирательство
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