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Stratolaunch показала прототип гиперзвукового аппарата TA-0 и пилон для его запуск с самого большого в мире самолёта

Компания Stratolaunch показала, как выглядят пилон на крыле самолёта Roc и прототип TA-0 гиперзвукового аппарата Talon-A. Когда-то самолёт Roc с самым большим в мире размахом крыльев — 117 метров — создавался для покорения космоса как самолёт-носитель для воздушных запусков ракет-носителей. Затем цели поменялись, и теперь самолёт превращают в летающую лабораторию для испытания оборудования для гиперзвуковых воздушных аппаратов.

Источник изображения: Stratolaunch

Прототип гиперзвукового аппарата TA-0. Источник изображения: Stratolaunch

В перспективе самолёт Roc будет нести под крылом между фюзеляжами три пилона для запуска одновременно трёх аппаратов Talon-A. Каждый пилон — это конструкция с аэродинамическими обводами из алюминия и углепластика весом 3,6 т. Под крылом ширина пилона чуть больше 4 м при общей ширине крыла между фюзеляжами 29 м. Пространства достаточно для безопасного сброса аппарата и его запуска в свободный полёт.

Источник изображения: Stratolaunch

Источник изображения: Stratolaunch

Сам аппарат Talon-A будет длиной 8,5 м и шириной 3,4 м со стартовым весом 2,7 т. В каждом аппарате будет несколько отсеков для испытуемого оборудования. Доступ к отсекам будет индивидуальный с соблюдением норм секретности — это позволит испытывать на аппарате военное оборудование. Планируется, что доступ к полноценным экспериментам со скоростями свыше 5 Махов будет предоставлен в 2023 году.

Источник изображения: Stratolaunch

Источник изображения: Stratolaunch

Компания Stratolaunch в начале мая совершила пятый испытательный полёт самолёта с впервые закреплённым на нём пилоном. Для дальнейших испытаний к пилону будет подвешен первый прототип аппарата Talon-A — TA-0, производство которого завершено. Прототип TA-0 позволит проверить надёжность подвески и механизмов сброса. Свободно летать этот прототип не будет. Для первых полётов компания создаёт второй прототип — TA-1, который может подняться в воздух в конце текущего года. Также в компании приступили к сборке третьего прототипа — TA-2. Третий прототип станет первым многоразовым гиперзвуковым аппаратом. На его основе будет создаваться коммерческая версия аппарата.

Гиперзвуковой планер Stratolaunch Talon-A. Источник изображения: Stratolaunch

Гиперзвуковой планер Stratolaunch Talon-A. Источник изображения: Stratolaunch

В компании Stratolaunch рассчитывают, что летающая лаборатория Roc станет основой национальной американской системы разработки гиперзвукового воздушного транспорта. Будущее за ним и работы предстоит много.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: stratolaunch, запуск ракеты, гиперзвук
stratolaunch, запуск ракеты, гиперзвук
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