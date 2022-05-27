Режиссёр Elden Ring рассказал о последствиях успеха игры и назвал своих любимых боссов

Президент FromSoftware Хидетака Миядзаки (Hidetaka Miyazaki) в интервью японской ветви Xbox Wire рассказал, как успех фэнтезийного ролевого экшена с открытым миром Elden Ring отразится на нём самом и студии.

Напомним, суммарные отгрузки и цифровые продажи Elden Ring за 34 дня после релиза превысили 13,4 млн копий — ни одна игра FromSoftware до этого не разлеталась по миру такими стремительными темпами.

«Будучи одним из создателей Elden Ring, я очень рад и удивлён, что наше творение привлекло так много игроков. Всегда думал, что мне повезло стать гейм-дизайнером. И теперь чувствую это ещё сильнее», — заявил Миядзаки.

Руководитель также уверяет, что не собирается менять подход к разработке: «Мы всегда создавали игры, которые считали интересными, и продолжим делать так в будущем. Мы верим, что новые и интересные проекты — лучший способ передать радость и благодарность нашим фанатам».

Кроме того, в разговоре с представителями японского Xbox Wire Миядзаки раскрыл, какого босса из Elden Ring считает самым удачным — это генерал Радан по прозвищу Бич Звёзд. Годрик и Рикард у гейм-дизайнера тоже в фаворитах.

«Выбрать сложно, но я назову Радана. Он крайне интересен и в качестве самостоятельного персонажа, и в контексте Фестиваля Радана. Чувство праздника и эйфории сочетается с уникальным оттенком грусти и одиночества», — объяснил Миядзаки.

Elden Ring дебютировала 25 февраля на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. По сюжету игрокам в роли «погасшего» предстоит отвоевать Междуземье у шестерых полубогов и стать новым правителем Элден.