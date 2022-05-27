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Ainex представила кулер SE-914-XT-BASIC-V2 для процессоров с TDP до 150 Вт

Японская компания Ainex, известный разработчик воздушных систем охлаждения, анонсировала процессорный кулер SE-914-XT-BASIC-V2, получивший классическую башенную конструкцию.

Источник изображений: Ainex

Источник изображений: Ainex

Новинка наделена алюминиевым радиатором и четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Они имеют непосредственный контакт с процессорной крышкой, что позволяет поднять эффективность отвода тепла.

Обдувом радиатора занят вентилятор диаметром 92 мм с семилопастной крыльчаткой. Скорость его вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 600 до 2200 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 78 кубометров в час при уровне шума не более 25,8 дБА.

Кулер подходит для процессоров AMD в исполнении AM4, а также для чипов Intel в конструктиве LGA 2011/2011-V3/2066/1150/1151/1155/1156/1200/1700. Максимально допустимое значение рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) составляет 150 Вт.

Изделие имеет высоту 126 мм. Благодаря этому оно подходит для применения в относительно компактных настольных компьютерах.

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: ainex, кулер, охлаждение
ainex, кулер, охлаждение
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