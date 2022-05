ПК-версия ролевого приключения My Time at Sandrock вышла в раннем доступе

Разработчики из китайской студии Pathea Games выпустили в раннем доступе на ПК своё ролевое приключение My Time at Sandrock, которое является сиквелом My Time at Portia.

Действие игры происходит спустя 300 лет после того, как в День Бедствия было уничтожено большинство современных технологий. Главный герой игры — мастер в городке Песчаное Взгорье, которому предстоит обустроить и облагородить поселение, вернув ему былое величие.

Текущая версия My Time at Sandrock со временем будет получать побочные квесты для NPC, главы для сюжетной кампании и многочисленные улучшения художественной составляющей. Проект доступен в Steam и Epic Games Store.

На момент публикации данного материала у проекта было 79 % положительных отзывов в Steam из 1048 написанных. Игроки хвалят новую игру от Pathea Games за систему персонализации персонажа, продуманную боевую составляющую, приятный саундтрек и знакомый геймплей.

А вот малое количество квестов, пустой город и общая «сырость» текущей версии My Time at Sandrock стали основными причинами для недовольства. Вероятно, это исправят в будущих обновлениях.