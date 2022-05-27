Производитель сельхозтехники John Deere начнёт предлагать автопилот и другие программные услуги по подписке

Deere & Co десятилетиями просто продавала и обслуживала тракторы и другую сельхозтехнику фермерам, но теперь для компании настал новый этап, требующий трансформации бизнеса. Один из крупнейших производителей агротехники в мире наращивает усилия по гибридному применению передового оборудования с использованием умных программных комплексов и внедрением подписок на их использование для повышения доходности.

С сокращением в мире общедоступных производителей зерна и ростом численности населения Deere и её конкуренты разрабатывают оборудование для автономной работы, использующее программное обеспечение, которое позволяет собирать не только сам урожай, но и систематизировать важнейшие данные. Такая модель может обеспечить постоянные доходы благодаря системе платных дополнительных сервисов — по аналогии с Apple и другими техногигантами.

Пока Deere и её конкуренты вроде AGCO и CNH Industrial только начинают наращивать инвестиции в автоматизацию высокомощной техники. На следующем этапе планируется массовое оснащение машин посевными системами с использованием спутниковых снимков, данных о почве и другой информации.

Хотя в Deere пока не обнародовали собственную «дорожную карту» нововведений, о масштабе инвестиций можно приблизительно судить по планам General Motors, которая намерена зарабатывать на программных сервисах десятки миллионов долларов.

Гонка автоматизации сельхозтехники ускорилась на фоне назревающего продовольственного кризиса. По ряду причин, включающих засуху в ключевых странах-производителях зерна, цены на него и связанные товары значительно выросли, поэтому, как сообщает Reuters, в тех же США фермеры стремятся всеми силами повысить урожайность, параллельно снизив расход удобрений и пестицидов, а также уменьшив другие издержки. Это и уменьшение числа желающих трудиться на фермах открывает новые возможности для Deere и её конкурентов. Новейшим пополнением в линейке автономных решений компании стал трактор 8R, поступающий в продажу этой осенью.

Новый трактор будет стоить $500 тыс., но опция автономного вождения будет предлагаться отдельно. Хотя компания сохранит и продажи в традиционном формате, её представители сообщили, что бизнес намерен интегрировать SaaS-модель (программное обеспечение как сервис) для своих автономных решений. Судя по всему, это касается и нового автономного трактора.

Модель, предусматривающая систематическое получение дохода от фермеров, может быть экономически благоприятной для производителей тяжёлой техники. В случае с Deere сервисы по подписке обеспечат компании большую маржинальность, при этом сохраняя привлекательность для фермеров.

Последние часто опасались того, каким именно образом производители и поставщики могут использовать данные об их деятельности, собираемые аппаратно-программными комплексами. Но, по мере того, как на сельхозпроизводителей возрастает финансовое давление в связи с глобальным экономическим кризисом, идея инвестиций в повышение урожайности становится всё более привлекательной. Более того, использование больших массивов данных с разных ферм позволяет точно прогнозировать, когда необходимо начинать сев конкретному фермеру и сколько и каких семян использовать для получения наилучшего результата.

В 2020 году Deere приобрела компанию Harvest Profit, чьё программное обеспечение для повышения производительности ферм может интегрироваться в систему управления сельскохозяйственными процессами John Deere Operations Center. Платформа хранит данные в облаке и позволяет фермерам получать к ним постоянный доступ.

Некоторые фермеры жалуются, что умное оборудование обходится им дороже, но выражают надежду на то, что инвестиции окупятся в долгосрочной перспективе.