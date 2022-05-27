AMD пришлось извиняться за неразбериху со значением TDP для Socket AM5 — Ryzen 7000 всё же смогут потреблять больше 170 Вт

Когда представители AMD на открытии Computex 2022 рассказывали о возможностях новой платформы Socket AM5, на заднем плане в тексте презентации мелькнуло упоминание «поддержки до 170 Вт», а последующие комментарии директора компании по техническому маркетингу Роберта Хэллока (Robert Hallock) ввели публику в заблуждение. Как удалось выяснить в итоге, это значение относится именно к TDP процессоров семейства Ryzen 7000, но не максимально возможному потреблению — оно выше.

Первоначально Хэллок в интервью ресурсу PCWorld пытался внушить мысль, что упоминаемые в презентации 170 Вт являются значением PPT — параметра, определяющего отдаваемую процессорным разъёмом электрическую мощность. Этот же параметр можно принять за максимальное тепловыделение. А значение TDP, то есть типового потребления энергии и тепловыделения, по изначальному утверждению Хэллока, в действительности меньше тех самых 170 Вт. Но тут представитель AMD слукавил.

Сайту Tom’s Hardware удалось получить новые пояснения представителей AMD, которые всё-таки выяснили, что для платформы Socket AM5 предельное значение TDP составляет 170 Вт, а значение PPT получается умножением TDP на 1,35, что в итоге даёт 230 Вт. Именно такую электрическую мощность способен отдавать процессорный разъём Socket AM5, и именно на такое максимальное тепловыделение будут способны процессоры Ryzen 7000. Роберту Хэллоку впоследствии пришлось признаться, что TDP действительно равен 170 Вт, а PPT достигает 230 Вт. Добавим, что в тексте пресс-релиза на сайте AMD привязка значения 170 Вт к TDP имелась изначально (скриншот выше).

Заметим, что процессоры Ryzen в исполнении Socket AM4 имеют TDP величиной не более 105 Вт, а значения PPT при этом было равно 142 Вт. В новой платформе потолок потребления энергии был повышен относительно Socket AM4, чтобы облегчить работу старших процессоров с большим количеством ядер в ситуациях с высокой вычислительной нагрузкой.

На том же мероприятии AMD заявила, что выпущенный в конце апреля инженерный образец процессора серии Ryzen 7000 с 16 ядрами смог автоматически поднять частоту «почти всех» ядер до значений из диапазона от 5,2 до 5,5 ГГц. В презентации к мероприятию и на сайте компании эти частоты описываются более осторожно — «5 ГГц+».

Коллеги с сайта Tom’s Hardware также получили разъяснения от представителей AMD, что конкретный образец процессора с мероприятия на Computex 2022 не работал на пределе теоретических возможностей, и его значение TDP не достигло 170 Вт. Дополнительно было отмечено, что в линейке AMD сохранятся процессоры со значением TDP не более 65 или 105 Вт, а модели с TDP в 170 Вт будут адресованы преимущественно энтузиастам, рассчитывающим на получение максимальной производительности.