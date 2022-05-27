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Из-за пандемии COVID-19 убытки Alibaba выросли в четвёртом финансовом квартале на 140 %

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba сообщил результаты работы в четвёртом квартале 2022 финансового года, завершившемся 31 марта. Последние три месяца прошедшего финансового года Alibaba закончила с убытками в размере $2,9 млрд, что на 140 % больше суммы убытка, понесённого компанией в аналогичном квартале годом ранее.

Источник изображения: Alibaba

Источник изображения: Alibaba

Напомним, что тогда убытки компании были обусловлены рекордным штрафом в $2,8 млрд, который взыскало с Alibaba Государственное управление по регулированию рынка страны (SAMR) в связи с злоупотреблением доминирующим положением на рынке услуг онлайн-платформ для розничной торговли в Китае.

Генеральный директор Alibaba Group Дэниел Чжан сообщил в ходе отчёта о результатах работы компании, что в значительной мере на итоги за квартал повлияла новая волна COVID-19 в Китае и последовавшее за ней введение правительством жёстких карантинных мер в ряде регионов страны.

Тем не менее по итогам финансового года компания получила прибыль, составившую $7,4 млрд, что меньше показателя предыдущего финансового года на 67 %. Выручка компании увеличилась на 19 % до $134,567 млрд. В частности, выручка китайского коммерческого сегмента выросла по сравнению с прошлым годом на 18 % до $93,497 млрд, облачного сегмента — на 23 % до 11,763 млрд, сегмента международной торговли — на 25 % до $9,635 млрд.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: alibaba, убытки, электронная коммерция
alibaba, убытки, электронная коммерция
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