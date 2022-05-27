Российский рынок широкополосного доступа в интернет почти перестал расти

Компания «ТМТ Консалтинг» представила результаты исследования российского рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) по итогам первого квартала текущего года. Говорится, что отрасль практически перестала расти. Совокупная абонентская база провайдеров фиксированного домашнего интернет-доступа в первом квартале 2022 года увеличилась только на 0,2 % по сравнению с последней четвертью 2021-го.

«Низкий рост характерен для начала года и насыщенного рынка. При этом объём рынка в денежном выражении увеличился на 2,2 % в связи с индексацией стоимости услуги рядом федеральных и региональных операторов связи», — говорится в исследовании.

Объём отрасли в денежном выражении составил 38,3 млрд рублей. Средний счёт на абонента — приблизительно 367 рублей (по сравнению с 360 рублями в четвёртом квартале 2021 года).

Количество абонентов широкополосного доступа в интернет в сегменте частных лиц в России — около 34,8 млн, проникновение услуги — 61 %. Крупнейшими провайдерами являются «Ростелеком» (35 % по количеству абонентов), МТС (12 %), «ЭР-Телеком» (11 %) и «ВымпелКом» (9 %). Все остальные операторы сообща контролируют 33 % рынка.