Обнаружен вирус-вымогатель GoodWill, который требует от жертв добрых дел, а не денег

Эксперты по кибербезопасности CloudSEK рассказали о хакерской группировке GoodWill, которая распространяет вирус-вымогатель, но для расшифровки данных требует у жертвы не денежного выкупа, а добрых дел. К примеру, пожертвовать бездомным одеяла, накормить голодающих детей фастфудом или оплатить лечение неимущему, зафиксировать всё это на фото и видео, чтобы потом разместить их в соцсетях.

По версии экспертов, операторы вымогателя работают из Индии — на это указывают их электронные письма и приписанные к Мумбаи IP-адреса, к которым обращается вирус. Кроме того, в одной из строк кода обнаружена запись на «хинглише» — смеси хинди и английского языка. Вредонос написан на фреймворке .NET, сжат упаковщиком исполняемых файлов UPX, а данные на заражённых Windows-машинах шифруются на основе алгоритма AES.

После заражения ПК жертвы вирус GoodWill шифрует на нем файлы различных форматов и предлагает для их расшифровки совершить три добрых дела: подарить одежду или одеяла «нуждающимся на дороге», отвести пятерых бедных детей в заведение фастфуда, а также посетить ближайшую больницу и оплатить лечение человеку, которые не в состоянии сделать этого самостоятельно.

Первые две акции необходимо задокументировать в соцсетях, используя предлагаемую хакерами рамку для фото, а по последней сделать с объектом помощи селфи и вместе с аудиозаписью разговора с этим человеком отправить его операторам вируса-вымогателя. Выполнив три этих добрых дела, необходимо написать и разместить в соцсети статью на тему «Как ты стал добрым человеком, оказавшись жертвой вируса-вымогателя GoodWill». После этого хакеры якобы высылают инструмент для расшифровки данных.

Эксперты обнаружили связь GoodWill с образцом экспериментального вредоноса HiddenTear, который разработал и в целях защиты безопасности разместил на GitHub некий турецкий программист. Как сообщили CloudSEK, 91 из 1246 строк кода GoodWill совпадает с образцом HiddenTear.