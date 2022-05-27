3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Обнаружен вирус-вымогатель GoodWill, кот...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Обнаружен вирус-вымогатель GoodWill, который требует от жертв добрых дел, а не денег

Эксперты по кибербезопасности CloudSEK рассказали о хакерской группировке GoodWill, которая распространяет вирус-вымогатель, но для расшифровки данных требует у жертвы не денежного выкупа, а добрых дел. К примеру, пожертвовать бездомным одеяла, накормить голодающих детей фастфудом или оплатить лечение неимущему, зафиксировать всё это на фото и видео, чтобы потом разместить их в соцсетях.

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

По версии экспертов, операторы вымогателя работают из Индии — на это указывают их электронные письма и приписанные к Мумбаи IP-адреса, к которым обращается вирус. Кроме того, в одной из строк кода обнаружена запись на «хинглише» — смеси хинди и английского языка. Вредонос написан на фреймворке .NET, сжат упаковщиком исполняемых файлов UPX, а данные на заражённых Windows-машинах шифруются на основе алгоритма AES.

После заражения ПК жертвы вирус GoodWill шифрует на нем файлы различных форматов и предлагает для их расшифровки совершить три добрых дела: подарить одежду или одеяла «нуждающимся на дороге», отвести пятерых бедных детей в заведение фастфуда, а также посетить ближайшую больницу и оплатить лечение человеку, которые не в состоянии сделать этого самостоятельно.

Первые две акции необходимо задокументировать в соцсетях, используя предлагаемую хакерами рамку для фото, а по последней сделать с объектом помощи селфи и вместе с аудиозаписью разговора с этим человеком отправить его операторам вируса-вымогателя. Выполнив три этих добрых дела, необходимо написать и разместить в соцсети статью на тему «Как ты стал добрым человеком, оказавшись жертвой вируса-вымогателя GoodWill». После этого хакеры якобы высылают инструмент для расшифровки данных.

Эксперты обнаружили связь GoodWill с образцом экспериментального вредоноса HiddenTear, который разработал и в целях защиты безопасности разместил на GitHub некий турецкий программист. Как сообщили CloudSEK, 91 из 1246 строк кода GoodWill совпадает с образцом HiddenTear.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Число атак вирусов-вымогателей на российские компании утроилось
В 2021 году операторы вирусов-вымогателей установили несколько «рекордов»
Lockbit оказался самым быстрым вирусом-шифровальщиком — почти 25 тысяч файлов в минуту
Эксперты Google обнаружили рекордное число уязвимостей нулевого дня в 2021 году
Уязвимость аудиоформата ALAC поставила под угрозу безопасность двух из трёх Android-смартфонов
В UEFI на ноутбуках Lenovo обнаружены критические уязвимости, затронувшие более 100 моделей
Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: вирус-вымогатель, индия, выкуп
вирус-вымогатель, индия, выкуп
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 167
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 59
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 26
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 9

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры
NVIDIA заявила, что российский рынок давал ей всего 2 % выручки
AMD пришлось извиняться за неразбериху со значением TDP для Socket AM5 — Ryzen 7000 всё же смогут потреблять больше 170 Вт
Представлен гибрид электронной книги и планшета Onyx Boox Note Air 2 Plus с 10,3" дисплеем E Ink
Обнаружен вирус-вымогатель GoodWill, который требует от жертв добрых дел, а не денег
Из-за пандемии COVID-19 убытки Alibaba выросли в четвёртом финансовом квартале на 140 % 56 мин.
ПК-версию фэнтезийного американского футбола Blood Bowl 3 можно будет попробовать в июне 2 ч.
ПК-версия ролевого приключения My Time at Sandrock вышла в раннем доступе 2 ч.
Режиссёр Elden Ring рассказал о последствиях успеха игры и назвал своих любимых боссов 2 ч.
Акционеры Twitter подали в суд на Илона Маска и саму компанию 2 ч.
ГАС «Правосудие» признана несовместимой с российским софтом и будет модернизирована 2 ч.
Сайт Netflix перестал открываться у российских пользователей без VPN 2 ч.
Отмена ещё одной игры привела к волне увольнений в Hangar 13 — теперь студия сосредоточится на двух франшизах 3 ч.
США устранились от расследования действий хакерской группировки REvil 3 ч.
«Грядёт новое приключение»: разработчики Pathfinder: Wrath of the Righteous опубликовали тизер своей следующей игры 3 ч.
Учёные показали настоящую квантовую телепортацию: «как в научно-фантастических фильмах» 10 мин.
Xiaomi проектирует смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3 19 мин.
Глава Nokia: многие люди откажутся от смартфонов в пользу умных очков и вживляемых чипов к 2030 году 25 мин.
Российский рынок широкополосного доступа в интернет почти перестал расти 34 мин.
Производитель сельхозтехники John Deere начнёт предлагать автопилот и другие программные услуги по подписке 44 мин.
Stratolaunch показала прототип гиперзвукового аппарата TA-0 и пилон для его запуск с самого большого в мире самолёта 2 ч.
Ainex представила кулер SE-914-XT-BASIC-V2 для процессоров с TDP до 150 Вт 2 ч.
Дебютировал смартфон Samsung Galaxy M13 с тройной камерой и батареей на 5000 мА·ч 2 ч.
ЦБ России поддержал идею приравнять банки к IT-компаниям 2 ч.
Cougar анонсировала игровую мышь Minos EX с сенсором на 6400 DPI 2 ч.