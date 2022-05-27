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Глава Nokia: многие люди откажутся от смартфонов в пользу умных очков и вживляемых чипов к 2030 году

Генеральный директор занимающейся производством телекоммуникационного оборудования компании Nokia Пекка Лундмарк (Pekka Lundmark) заявил, что коммерческое использование сетей связи шестого поколения (6G) начнётся в 2030 году. При этом он отметил, что к тому времени, вероятнее всего, многие люди откажутся от использования смартфонов, отдав предпочтение носимой электронике и вживляемым чипам.

Источник изображения: Elizabeth Schulze / CNBC

Источник изображения: Elizabeth Schulze / CNBC

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Лундмарк сообщил, что ожидает начала коммерческого использования 6G примерно в 2030 году. Он отметил, что ещё до этого, люди, вероятно, откажутся от смартфонов и перейдут на использование смарт-очков и других подобных устройств, которые смогут подключаться к интернету и взаимодействовать друг с другом. Причём некоторые из таких устройств будут вживляться в тело человека.

«К тому времени смартфон, каким мы его знаем сегодня, определённо перестанет быть самым распространённым интерфейсом. Многие из этих вещей будут встроены непосредственно в наши тела», — заявил Лундмарк.

Он не уточнил, что именно имел ввиду, но, вероятно, речь идёт об электронных имплантатах, подобных тем, что разрабатывает компания Илона Маска (Elon Musk) Neuralink. В более широком смысле речь может идти о чипах, предназначенных для вживления в пальцы руки или другие части тела.

Лундмарк также заявил, что к 2030 году появится «цифровой двойник всего», что потребует «огромных вычислительных мощностей». По его словам, для передачи данных в метавселенной сети должны быть в 100 или даже 1000 раз быстрее, чем мы имеем сегодня.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: 6g, сети, метавселенная
6g, сети, метавселенная
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