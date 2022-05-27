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Грядущий аддон для Cyberpunk 2077 станет последним проектом CD Projekt RED на собственном движке

Пользователь форума Reddit под псевдонимом CheckingIsMyPriority углядел в недавнем финансовом отчёте CD Projekt доказательство сокращения количества запланированных сюжетных дополнений к Cyberpunk 2077.

Источник изображений: CD Projekt

Источник изображений: CD Projekt

Напомним, до выхода Cyberpunk 2077 в CD Projekt RED говорили, что игра получит не менее двух сюжетных DLC, однако в пострелизной риторике студии грядущий первый аддон стал единственным — о других ничего слышно уже не было.

Как подметил CheckingIsMyPriority, в разговоре с инвесторами гендиректор CD Projekt Адам Кичиньский (Adam Kicinski) заявил, что предстоящее дополнение к Cyberpunk 2077 станет последним проектом студии на движке RED Engine.

Официально об отмене планов на второе сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 разработчики не объявили

Официально об отмене планов на второе сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077 разработчики не объявили

После этого аддона студия переключится на работу с Unreal Engine 5, который будет задействован в следующей игре серии The Witcher и других проектах. Вероятно, второй крупный DLC для Cyberpunk 2077 в планы CD Projekt RED уже не входит.

Релиз первого и, возможно, единственного сюжетного дополнения к Cyberpunk 2077 ожидается в 2023 году. Разработчики делиться подробностями не спешат, но некоторые детали уже выудили из опубликованных файлов с диалогами из DLC.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
cyberpunk 2077, cd projekt red, ролевой экшен, шутер
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