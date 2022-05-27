Детали крупного обновления Free Fire: новые спецэффекты, уникальный персонаж и переработанный редактор карт

Издатель и разработчик Garena анонсировал крупное обновление «Катаклизм» для своей условно-бесплатной мобильной королевской битве Free Fire. Также компания объявила итоги чемпионата мира Free Fire World Series 2022 Sentosa, который прошёл в мае на сингапурском острове Сентоса.

Анонсированный апдейт должен выйти уже в ближайшие дни. Именно тогда во Free Fire появится следующий контент: оружие M24, уникальный персонаж, дополнительные визуальные эффекты и игровые режимы, переработанный редактор карт «Личный остров» для Free Fire MAX и другие изменения. Подробности обновления «Катаклизм» можно найти на сайте игры.

Что до чемпионата мира Fre Fire World Series 2022 Sentosa, то титул чемпиона и приз в размере $500 тысяч завоевала команда Attack All Around из Таиланда. Предыдущие победители FFWS и соотечественники победителей, коллектив EVOS Phoenix (ранее Phoenix Force), заняли второе место с отставанием в один балл и выиграли $250 тысяч.

Всего в турнире FFWS 2022 Sentosa приняли участие 18 команд из 11 регионов мира. Матчи транслировались в прямом эфире на официальных каналах Free Fire.

Free Fire и её расширенная версия — Free Fire MAX — доступны на устройствах под управлением Android и iOS. Летом 2021 года игра первой среди мобильных королевских битв достигла 1 млрд загрузок в Play Маркет.