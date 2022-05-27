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Gigabyte представила корпус Aorus C500 Glass для игровых компьютеров

Компания Gigabyte анонсировала компьютерный корпус Aorus C500 Glass, предназначенный для построения игровых настольных систем на основе материнских плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Новинка получила левую боковую стенку, полностью выполненную из закалённого стекла: это позволяет любоваться внутренней компоновкой ПК. В оснащение изначально входят четыре 120-мм вентилятора с многоцветной подсветкой RGB: три из них располагаются спереди, ещё один — сзади. Управление скоростью вращения осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Слоты расширения организованы по схеме «8 + 3», что допускает вертикальный монтаж крупных графических ускорителей. Длина видеокарт может достигать 420 мм.

Есть место для двух накопителей типоразмера 3,5/2,5 дюйма и двух устройств хранения информации формата 2,5 дюйма. Интерфейсный блок находится в верхней части: он содержит порт USB 3.1 Gen2 Type-C, два разъёма USB 3.0, стандартные гнёзда для наушников и микрофона.

Возможно развёртывание жидкостного охлаждения с радиаторами формата до 420 мм. Высота процессорного кулера может достигать 190 мм, длина блока питания — 220 мм.

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: gigabyte, aorus, корпус
gigabyte, aorus, корпус
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