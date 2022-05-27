Британский маркетплейс Farfetch купил белорусского разработчика виртуальной примерки одежды

Технологии продаж модной одежды в британском маркетплейсе Farfetch дополнятся возможностью виртуальной примерки вещей. За $29,4 млн компания приобрела белорусский стартап Wannaby (ему принадлежит бренд Wanna), разработавший технологию AR-примерки обуви и других вещей.

Технологии дополненной реальности Wanna активно используются для виртуальной примерки кроссовок, аксессуаров и даже косметики. Стартап основан в 2017 году белорусами Алексеем и Юрием Мельничками. Юрий ещё в 2014 году успешно продал VK (на тот момент холдингу Mail.ru Group) картографический сервис Maps.me, а вскоре после начала работы Wanna появился первый сервис Wanna Nails, позволявший «примеривать» виртуальный лак для ногтей. В конце 2019 года доля Юрия была продана одному из инвесторов — Palta.

С 2018 года сервисом руководил проработавший 10 лет в компании Google Сергей Архангельский, а в начале 2019 года появилось приложение Wanna Kick для iOS, предназначенное для виртуальной примерки кроссовок. Позже в результате партнёрства с Wanna появилась соответствующая функциональность появилась и у сервиса Lamoda, примерить обувь с помощью белорусских технологий стало возможно и в приложении Gucci.

Сделка была закрыта 5 апреля 2022 года, $24,5 млн Farfetch заплатит наличными, а $4,9 млн — акциями компании по их курсу на момент покупки. Сотрудники Wanna продолжат работать по-прежнему и вольются в коллектив Farfetch. Сейчас в компании насчитывается около 80 человек, работающих с территории Литвы, Польши и Кипра.