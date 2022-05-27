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Рекламной выручке крупных технологических компаний предрекли спад после пандемии

Исследовательская компания MoffettNathanson снизила прогнозы по рекламной выручке крупных технологических компаний на 2025 год. После аномального роста в острые фазы пандемии, уверены аналитики, следует ждать существенного спада доходов для Alphabet, Meta* Platforms, Snap и Twitter.

Источник изображения: adsense.google.com

Источник изображения: adsense.google.com

По итогам 2021 года было установлено, что американцы потратили на цифровую рекламу на 38 % больше, чем годом ранее, а Alphabet как крупнейшая рекламная платформа в мире доложила о рекордной выручке в $257 млрд. В своих финансовых отчётах технологические компании и сами прогнозируют снижение доходов в обозримом будущем, вызванное инфляцией, украинскими событиями, а также ослаблением эффектов пандемии, из-за которых выручка выросла до аномальных значений, однако аналитики MoffettNathanson попытались оценить перспективы на ближайшие несколько лет.

Аналитик Майкл Натансон (Michael Nathanson) заявил, что на смену избыточному оптимизму приходит обеспокоенность долгосрочным ростом цифровой рекламы. Прошлогодний всплеск он объяснил излишками прибыли компаний, которые сэкономили на офисах и расширении деятельности, изыскав взамен дополнительные средства на маркетинг и побудив клиентов увеличить число заказов через интернет.

Однако с отступлением пандемии доля электронной коммерции в розничных продажах снова начала падать, а корпоративные издержки, напротив, теперь пойдут в рост по мере возвращения работников в офисы. В этой связи общий прогноз роста по рынку онлайн-рекламы в США до 2025 года был сокращён с 18,5 % до 12,5 %.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: реклама, выручка, пандемия
реклама, выручка, пандемия
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