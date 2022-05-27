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Топ-менеджер Acer предупредил о значительном дефиците проекторов, который только усилится

Мировые объёмы поставок проекторов не соответствуют спросу. Всё из-за существенного дефицита полупроводниковых компонентов, а надвигающийся Чемпионат мира по футболу, который пройдёт в Катаре в ноябре-декабре, дополнительно увеличит спрос на них. Об этом сообщило тайваньское издание Digitimes со ссылкой на президента подразделения Acer Digital Display Business Виктора Чиэня (Victor Chien).

Господин Чиэнь пояснил, что поставщики полупроводниковых компонентов уделяют недостаточно внимания комплектующим для проекторов, отдавая предпочтение бытовой электронике. Сейчас объёмы поставок проекторов Acer удовлетворяют лишь 50 % спроса, и это положение, по мнению топ-менеджера, не изменится до IV квартала 2022 года.

Ситуацию также усугубляет тот факт, что США ввели дополнительные таможенные пошлины на проекторы китайской сборки, и импортируемая в Америку продукция производится преимущественно на Тайване, хотя некоторые модели выпускают также предприятия Индии, Вьетнама и Индонезии.

В ассортименте Acer есть проекторы как для бизнеса, так и для образовательных учреждений. По итогам I квартала компания стала крупнейшим поставщиком в Хорватии (50 % рынка), Болгарии (42 %) и Румынии (30 %).

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры, финансовые новости и аналитика,
Теги: acer, проектор, дефицит
acer, проектор, дефицит
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