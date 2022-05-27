Google могут вторично оштрафовать за отказ локализовать данные российских пользователей

Роскомнадзор составил в отношении компании Google протокол за несоблюдение требования законодательства локализовать данные пользователей на территории России. Заседание мирового суда по данному делу назначено на 16 июня — компанию могут оштрафовать на сумму до 18 млн руб.

В ведомстве напомнили, что это уже не первый протокол в отношении Google: компания уже привлекалась к ответственности за данное правонарушение в июле прошлого года — тогда размер штрафа составил 3 млн руб. Как сообщило ТАСС, слушания по новому протоколу уже назначены. «Судебное заседание по административному делу в отношении Google по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ („Повторное нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных”) назначено на 11:30 мск 16 июня», — заявили журналистам агентства в мировом суде Москвы.

Помимо Google, у Роскомнадзора возникли аналогичные претензии и и к другим западным сервисам. За отказ локализовать данные россиян ведомство также составило протоколы в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple и United Parcel Service — все компании могут быть привлечены к ответственности в первый раз, а значит, сумма штрафа может составить от 1 млн до 6 млн руб. Повторное правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 6 млн до 18 млн руб.