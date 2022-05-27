3DNews Новости Software Новости сети Google могут вторично оштрафовать за отк...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google могут вторично оштрафовать за отказ локализовать данные российских пользователей

Роскомнадзор составил в отношении компании Google протокол за несоблюдение требования законодательства локализовать данные пользователей на территории России. Заседание мирового суда по данному делу назначено на 16 июня — компанию могут оштрафовать на сумму до 18 млн руб.

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

Источник изображения: Photo Mix / pixabay.com

В ведомстве напомнили, что это уже не первый протокол в отношении Google: компания уже привлекалась к ответственности за данное правонарушение в июле прошлого года — тогда размер штрафа составил 3 млн руб. Как сообщило ТАСС, слушания по новому протоколу уже назначены. «Судебное заседание по административному делу в отношении Google по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ („Повторное нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных”) назначено на 11:30 мск 16 июня», — заявили журналистам агентства в мировом суде Москвы.

Помимо Google, у Роскомнадзора возникли аналогичные претензии и и к другим западным сервисам. За отказ локализовать данные россиян ведомство также составило протоколы в отношении Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple и United Parcel Service — все компании могут быть привлечены к ответственности в первый раз, а значит, сумма штрафа может составить от 1 млн до 6 млн руб. Повторное правонарушение предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 6 млн до 18 млн руб.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Роскомнадзор составил два протокола в отношении Google за неудаление запрещённого контента
Роскомнадзор потребовал от Google исключить из сервисов компании угрозы в адрес россиян
Роскомнадзор запретил Google рекламироваться в России и обязал маркироваться нарушителем законов РФ
Создатель Ethereum выбыл из списка миллиардеров
У российской «дочки» Google уже арестовано 2 млрд рублей по искам СМИ
Путин предложил создать государственную систему информационной безопасности
Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, штраф, локализация
google, штраф, локализация
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 167
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 59
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 26
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры
Абсолютно все Ryzen 7000 получат встроенную графику, а позже AMD выпустит настольные APU с мощными iGPU
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные
AMD пришлось извиняться за неразбериху со значением TDP для Socket AM5 — Ryzen 7000 всё же смогут потреблять больше 170 Вт
Представлен гибрид электронной книги и планшета Onyx Boox Note Air 2 Plus с 10,3" дисплеем E Ink
Google могут вторично оштрафовать за отказ локализовать данные российских пользователей 24 мин.
Рекламной выручке крупных технологических компаний предрекли спад после пандемии 2 ч.
Британский маркетплейс Farfetch купил белорусского разработчика виртуальной примерки одежды 2 ч.
Тёмное вещество будет искать российско-итальянская нейросеть 2 ч.
В мобильной версии Google Play добавился раздел «Совместимость с вашими устройствами» 3 ч.
Teardown, Dune: Spice Wars, The Stanley Parable: Ultra Deluxe и другие лучшие новинки апреля в Steam 3 ч.
Детали крупного обновления Free Fire: новые спецэффекты, уникальный персонаж и переработанный редактор карт 3 ч.
Грядущий аддон для Cyberpunk 2077 станет последним проектом CD Projekt RED на собственном движке 4 ч.
Обнаружен вирус-вымогатель GoodWill, который требует от жертв добрых дел, а не денег 4 ч.
Из-за пандемии COVID-19 убытки Alibaba выросли в четвёртом финансовом квартале на 140 % 4 ч.
Топ-менеджер Acer предупредил о значительном дефиците проекторов, который только усилится 2 ч.
Meta будет использовать облачный кластер Microsoft Azure для разработок в сфере ИИ 2 ч.
Cubot представила компактный смартфон Pocket с «крошечным» 4-дюймовым экраном QHD+ 3 ч.
Gigabyte представила корпус Aorus C500 Glass для игровых компьютеров 3 ч.
Xiaomi проектирует смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3 4 ч.
Глава Nokia: многие люди откажутся от смартфонов в пользу умных очков и вживляемых чипов к 2030 году 4 ч.
Российский рынок широкополосного доступа в интернет почти перестал расти 4 ч.
Производитель сельхозтехники John Deere начнёт предлагать автопилот и другие программные услуги по подписке 4 ч.
Stratolaunch показала прототип гиперзвукового аппарата TA-0 и пилон для его запуск с самого большого в мире самолёта 5 ч.
Ainex представила кулер SE-914-XT-BASIC-V2 для процессоров с TDP до 150 Вт 5 ч.