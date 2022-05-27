AMD заявила, что Ryzen 7000 получат поддержку инструкций AVX-512 и пообещала в будущем новые чипы с 3D V-Cache

Директор по маркетингу AMD Роберт Хэллок (Robert Hallock) за последнее время дал целый ряд интервью профильным СМИ, в которых поделился новыми подробностями о грядущих процессорах Ryzen 7000, а также уточнил ряд деталей, не совсем понятных из презентации, состоявшейся в рамках Computex 2022.

Представитель AMD подтвердил, что процессоры Ryzen 7000 смогут предложить до 16 физических ядер с поддержкой до 32 виртуальных потоков. При этом уровень показатель энергопотребления некоторых моделей чипов будет достигать 170 Вт, а пиковый — более 230 Вт. Он также поделился некоторыми другими интересными подробностями о платформе AM5, чипах Ryzen нового поколения и будущих продуктах.

Возможно, кто-то из зрителей презентации AMD отметил необычный золотистый цвет двух вычислительных чиплетов с ядрами Zen 4 на изображении процессора Ryzen 7000. Хэллок пояснил, что такой цвет они приобретают в результате процесса под названием «металлизация тыльной поверхности» (back-side-metallization). Что это даёт — пока неизвестно.

Хэллок также подтвердил, что Ryzen 7000 поддерживают инструкции AVX-512. В интервью изданию TechPowerUp он сообщил, что в рамках презентации чипов компания использовала инструкции AVX 512 VNNI и BFLOAT16/BF16. Они активно используются библиотеками TensorFlow, AMD ROCm и даже NVIDIA CUDA.

«В частности AVX-512 VNNI применяются для ускорения глубокого обучения, а AVX-512 BFLOAT16 — для инференса [работы ИИ, хотя формат bfloat16 применяется повсеместно в ИИ и не только]. Оба набора инструкций действительно неплохо ускоряют работу. Мы не используем ускорение с фиксированными функциями. Возможно, в этом направлении мы поработаем с нашей командой Xilinx. Мы видим, что в потребительском секторе начинают активнее применяться рабочие нагрузки, связанные с работой ИИ-алгоритмов. Например, такое можно встретить в технологиях, связанных с масштабированием изображения, которые за последние два года значительно развились. Я думаю, что среди энтузиастов растёт интерес к более активному использованию ИИ. Мы подумали, что сейчас самое подходящее время добавить подобные функции в наши чипы. Особенно с учётом того, что мы переходим на более совершенный технологический узел с более высокой производительностью, мощностью и возможностями», — прокомментировал Хэллок.

Представитель AMD в разговоре с TechPowerUp также подтвердил, что компания продолжит работать с технологией 3D V-Cache. Напомним, что в потребительских процессорах она дебютировала в составе Ryzen 7 5800X3D для Socket AM4, обзор которого можно почитать на нашем сайте.

«Технология 3D V-Cache абсолютно точно является частью нашей дорожной картой. Это не просто какой-то разовый эксперимент. Мы очень верим в инновационные технологии упаковки чипов, которые могут предоставить AMD преимущество. Это технологии, способные значительно повысить производительность. Но рассказать что-то конкретное о 3D V-Cache в комплекте с Zen 4 мы пока не можем», — пояснил Хэллок.

В интервью Forbes/CrazyTechLab представитель AMD не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что платформа Socket AM5 будет такой же «долгоиграющей», как Socket AM4, о чём ранее заявляла глава компании Лиза Су. С другой стороны, компания пока не делится всеми подробностями о новой платформе. Возможно, эту информацию AMD припасла на потом.

«Я пока не знаю. Честно. Мы всё ещё на раннем этапе строительства AM5. Релиз ожидается осенью, но впереди ещё очень много работы. Это одна из вещей, которую мы хотели бы прояснить. Наши пользователи хотят прозрачности в этом вопросе. Но у нас пока нет ответа», — добавил Хэллок.

В том же интервью он сообщил, что «серия процессоров Threadripper никуда не уходит». Это означает, что компания в перспективе выпустит новое поколения высокопроизводительных решений, возможно, для процессорного разъёма Socket SP6, слухи о котором ходят уже продолжительное время. Однако последние два поколения процессоров AMD показали, что компания больше сосредоточена на развитии своего рынка рабочих станций, а не на решениях для энтузиастов, к которому процессоры Threadripper собственно и относятся. Какими-то конкретными деталями о будущих HEDT-чипах Хэллок не поделился. Однако он добавил, что больше подробностей о всей платформе Socket AM5 в целом компания расскажет летом.