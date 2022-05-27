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Помимо Gооgle, за отсутствие локализации данных россиян оштрафуют Apple и ещё несколько компаний

Роскомнадзор составил протоколы об административных правонарушениях в отношении ряда зарубежных интернет-компаний, по тем или иным причинам не локализовавших базы данных российских пользователей на территории страны в соответствии с требованиями законодательства в сфере обработки и хранения персональных данных.

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Источник изображения: geralt/pixabay.com

Протоколы составлены в отношении сервисов Airbnb, Pinterest, Likeme, Twitch, Apple и United Parcel Service в соответствии с ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, а в отношении техногиганта Google — за повторное неисполнение требований о локализации персональных данных (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ).

Известно, что с Google приставы взыскали уже более 7 млрд рублей, и компании грозит новый штраф. В прошлом году техногиганта уже привлекали к административной ответственности в соответствии с ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, после чего был наложен штраф в размере 3 млн руб., который был оплачен. Известно, что дочернее российское подразделение Google на данный момент инициировало процедуру банкротства.

Российский федеральный закон № 152-ФЗ от 27.06.2006 года (с более поздними поправками и дополнениями) предписывает оператору персональных данных обеспечить хранение и обработку персональных данных граждан страны с использованием баз, расположенных на территории России. В отношении сервисов, не предоставивших данные о локализации, и были составлены протоколы Роскомнадзора. Предполагается, что локализация баз в России помогает обеспечить необходимый уровень защиты персональных данных людей.

Если базы данных не локализованы на территории России, юридическим лицам грозит штраф до 6 млн рублей, а в случае повторного неисполнения требования — до 18 млн рублей. Основные наказания за нарушение правил обработки персональных данных для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан перечислены в ст. 13.11 КоАП РФ.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: роскомнадзор, персональные данные, локализация, россия, штраф
роскомнадзор, персональные данные, локализация, россия, штраф
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