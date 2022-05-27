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Первый канал подал в суд на Google из-за блокировки YouTube-канала

Сегодня стало известно, что Первый канал направил в Арбитражный суд Москвы иск к американской компании Google. Об этом сообщило РИА «Новости». Согласно картотеке арбитражных дел, истцами по делу выступают три структуры Google — головная компания Google LLC, подразделение Google Ireland Limited и российское ООО «Гугл».

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

Хотя в материалах суда пока не сообщается о предмете и основаниях исковых требований, РИА «Новости» предполагает, что истец выдвинул требование о восстановлении доступа к своему каналу на YouTube, заблокированному в марте этого года.

По данным Роскомнадзора, по состоянию на 19 марта было отмечено 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. В числе тех, чьи YouTube-каналы подверглись блокировке, фигурируют РБК, НТВ, ТНТ, «Рен ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24», Sputnik, РИА «Новости».

В настоящее время в суд на американскую компанию из-за блокировки YouTube-каналов также подали ВГТРК, ОТР, «ТВ Центр», «Звезда», НТВ, RT, «Москва медиа», «ГПМ Развлекательное телевидение» (ТНТ, «Пятница», 2х2, ТВ-3) и ряд других российских каналов.

Всего в порядке обеспечительных мер по искам российских СМИ судом было арестовано средств и имущества российской ООО «Гугл» на сумму в 2 млрд рублей. 18 мая ООО «Гугл» объявило о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, объяснив этот шаг невозможностью поддерживать функционирование офиса в России из-за ареста счёта.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: google, иск, youtube, россия
google, иск, youtube, россия
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