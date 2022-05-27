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На Computex 2022 показали относительно компактную GaN-зарядку мощностью 350 Вт

Несмотря на почти пустующие в этом году павильоны на выставке Computex 2022 в Тайбэе, журналисты ресурса TechPowerUp обнаружили любопытный стенд китайской компании Wii Power (к Nintendo отношения не имеет), которая продемонстрировала несколько зарядных устройств на элементной базе из нитрида галлия (GaN).

Источник изображений: techpowerup.com

Источник изображений: techpowerup.com

Зарядки на GaN-элементах предлагают высокую мощность при довольно скромных физических размерах, и в ближайшие годы данная технология обещает стать доминирующей на рынке. Самым мощным в ассортименте китайского производителя оказалось зарядное устройство на 340 Вт — таких на рынке пока не было. Это, предположительно, предсерийный образец, к тому же довольно громоздкий — 150 × 86 × 34 мм, хотя это простительно, если учесть, что он выдаёт до 17 А при напряжении 20 В. Устройство оборудовано портом USB Type-C с поддержкой USB PD и набором других разъёмов, выдающих до 45 Вт.

Ещё одно зарядное устройство обладает выходной мощностью до 240 Вт, но предлагает более интересные варианты подключения. Первый порт USB Type-C имеет мощность 140 Вт, второй — 100 Вт. Далее оба кабеля можно подключить к адаптеру и получить на выходе все доступные 240 Вт. Причём предлагаются адаптеры под разные ноутбуки. Есть также третий порт USB Type-C и разъём USB Type-A для подключения менее требовательных к мощности потребителей вроде смартфонов. На борту также присутствует встроенный дисплей, на который выводятся показатели напряжения, силы тока и мощности. Устройство тоже довольно громоздкое (130 × 80 × 32 мм), но только не для своих возможностей.

Наконец, стоит отметить и третий выставочный образец — компактное зарядное устройство мощностью 140 Вт (28 В, 5 А), которое будет удобно брать с собой в дорогу. Едва ли какая-нибудь из этих зарядок окажется в рознице в ближайшее время, но в несколько более отдалённой перспективе с распространением технологии GaN число подобных предложений обязательно будет расти.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: gan, зарядное устройство, computex 2022
gan, зарядное устройство, computex 2022
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