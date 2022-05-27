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Microsoft продолжает работу над телеприставкой для доступа к облачному сервису Xbox Cloud Gaming

Слухи о подготовке телеприставки от Microsoft, которая предоставит доступ к игровому облачному сервису Xbox Cloud Gaming, ходят уже не первый год — это должен быть своего рода аналог Chromecast для Google Stadia. Ранее сообщалось об устройстве под кодовым именем Project Hobart, выпуск которого был отменён, а сейчас Microsoft работает над другим проектом, условно обозначенным Keystone.

Источник изображения: xbox.com

Источник изображения: xbox.com

Как сообщает ресурс Windows Central со ссылкой на представителя Microsoft, приставка действительно находится в работе — компания хочет подготовить несколько версий гаджета, чтобы выпустить на рынок оптимальный вариант. Смысл проекта не меняется — производитель стремится понизить порог для входа в экосистему Xbox.

Вот как представитель Microsoft прокомментировал работу над проектом: «Наше видение Xbox Cloud Gaming непоколебимо, наша цель — предоставить людям возможность играть в игры, которые они хотят, на тех устройствах, на которых они хотят, там, где они хотят. Как было объявлено в прошлом году, мы работаем над устройством для стриминга игр, имеющим кодовое имя Keystone, способным подключаться к любому телевизору или монитору без нужды в консоли. В рамках всякого технического цикла мы постоянно оцениваем свои усилия, анализируем изученное и убеждаемся, что даём клиентам то, что им нужно. Мы приняли решение отказаться от текущего варианта устройства Keystone. Мы изучим информацию и перенаправим усилия на новую версию, которая позволит нам предложить Xbox Cloud Gaming большему числу игроков по всему миру».

Иными словами, компания уже не первый год работает над новым продуктом и продолжает дорабатывать набор его возможностей. Недорогое устройство действительно может стать интересным предложением для потребителей, которые не испытывают потребности в полноценной производительной консоли. Ранее сообщалось, что доступ к облачным играм Microsoft сможет реализовать и через приложение для смарт-телевизоров.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: microsoft, xbox, приставка
microsoft, xbox, приставка
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