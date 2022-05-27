State of Play вернётся на следующей неделе с новостями об играх для PS VR2 и не только

Издательство Sony Interactive Entertainment у себя в социальных сетях и на сайте официального блога PlayStation анонсировало очередной выпуск своей информационной передачи State of Play.

Как стало известно, выпуск пройдёт в ночь с четверга на пятницу. Трансляция начнётся 3 июня в 1:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет на Twitch и YouTube.

Что касается наполнения передачи, то организаторы обещают «захватывающие анонсы» от сторонних разработчиков и показ игр для гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR2. Хронометраж шоу составит около 30 минут.

Чего на грядущей трансляции State of Play ожидать не стоит — информации о крупных эксклюзивах от внутренних студий Sony Interactive Entertainment. Например, о заявленной на текущий год God of War Ragnarok от Santa Monica Studio.

Из игр для PlayStation VR2 к настоящему моменту была показана лишь Horizon Call of the Mountain, однако гендиректор SIE Джим Райан (Jim Ryan) уверяет, что на старте у VR-шлема будет более 20 проектов.