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Файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle в сентябре получит расширенное переиздание

Издательство Bandai Namco Entertainment и разработчики из студии CyberConnect2 анонсировали точную дату выхода своего файтинга JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R и объявили о старте предзаказов.

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R представляет собой переиздание одноимённого файтинга (без R в названии) с дополнительным контентом. Ремастер был анонсирован в мартовском выпуске State of Play и ожидался к релизу ранней осенью.

Как стало известно, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R поступит в продажу 2 сентября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На PS4 и PS5 скоро выйдет демо с PvP-режимом и тренировкой.

Что касается предзаказов JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, то они стартовали на всех платформах (покупка на Xbox в России недоступна), кроме Switch. В качестве бонуса с игрой дают тюремную форму Джолин Куджо.

На выбор пользователям предлагают стандартное издание и расширенное (сезонный пропуск с четырьмя героями не позднее 31 декабря 2023 года, пять обликов и некий бонусный контент):

От первоначального релиза JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R отличают подтянутая графика, переосмысленная и улучшенная боевая система, а также девять новых для игры персонажей из оригинальной манги.

Всего разработчики JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R обещают 50 героев, «потрясающие визуальные эффекты», разнообразные режимы игры и озвучение от актёров дубляжа 6-й части «Невероятных приключений ДжоДжо».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: jojo’s bizarre adventure: all star battle r, cyberconnect2, bandai namco entertainment, файтинг
jojo’s bizarre adventure: all star battle r, cyberconnect2, bandai namco entertainment, файтинг
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