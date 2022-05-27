Файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle в сентябре получит расширенное переиздание

Издательство Bandai Namco Entertainment и разработчики из студии CyberConnect2 анонсировали точную дату выхода своего файтинга JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R и объявили о старте предзаказов.

JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R представляет собой переиздание одноимённого файтинга (без R в названии) с дополнительным контентом. Ремастер был анонсирован в мартовском выпуске State of Play и ожидался к релизу ранней осенью.

Как стало известно, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R поступит в продажу 2 сентября для PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На PS4 и PS5 скоро выйдет демо с PvP-режимом и тренировкой.

Что касается предзаказов JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, то они стартовали на всех платформах (покупка на Xbox в России недоступна), кроме Switch. В качестве бонуса с игрой дают тюремную форму Джолин Куджо.

На выбор пользователям предлагают стандартное издание и расширенное (сезонный пропуск с четырьмя героями не позднее 31 декабря 2023 года, пять обликов и некий бонусный контент):

Steam — 2099 рублей за стандартное издание и 2999 рублей за расширенное;

PS Store (PS4 и PS5) — 3579 рублей и 4999 рублей.

От первоначального релиза JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R отличают подтянутая графика, переосмысленная и улучшенная боевая система, а также девять новых для игры персонажей из оригинальной манги.

Всего разработчики JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R обещают 50 героев, «потрясающие визуальные эффекты», разнообразные режимы игры и озвучение от актёров дубляжа 6-й части «Невероятных приключений ДжоДжо».