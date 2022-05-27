3DNews Новости Software Игры для Android Россия останется без условно-бесплатной ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Россия останется без условно-бесплатной Diablo Immortal из-за введённых ограничений

Техническая поддержка издателя и разработчика Blizzard Entertainment в ответ на запрос портала DTF прокомментировала доступность условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal на территории России.

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Источник изображений: Blizzard Entertainment

Напомним, 2 июня запуск Diablo Immortal ожидается на iOS и Android, а на ПК (Battle.net) в этот день стартует открытая «бета». В преддверии заветной даты жители некоторых регионов уже получили возможность предзагрузить игру.

Россия в список этих территорий не попала — в приложении Battle.net на ПК страница Diablo Immortal не появилась, а при попытке скачать установочный файл с сайта магазина выдаётся ошибка.

Diablo Immortal также не выйдет в Нидерландах и Бельгии, но уже из-за отношения этих стран к лутбоксам в играх

Diablo Immortal также не выйдет в Нидерландах и Бельгии, но уже из-за отношения этих стран к лутбоксам в играх

Как выяснилось, произошло это потому, что Diablo Immortal на территории России не будет доступна ни для скачивания, ни для запуска. Это касается версий как для мобильных устройств, так и ПК.

В начале марта Activision Blizzard приостановила продажу игр и реализацию микротранзакций в России. Как долго продлятся ограничения, в поддержке Blizzard Entertainment не знают, но надеются на их снятие в будущем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Видео: почти 20 минут геймплея ролевого экшена Diablo Immortal с комментариями разработчиков
Системные требования Diablo Immortal оказались на редкость демократичными
Diablo Immortal на PC останется в первую очередь мобильной игрой — опубликован новый игровой процесс
Следующее крупное обновление добавит в Dune: Spice Wars мультиплеер и другие планы разработчиков по развитию игры
Инсайдер показал, как будет выглядеть карта новой Call of Duty: Warzone
Первое платное дополнение к OlliOlli World получило геймплейный трейлер и дату выхода
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Игры для Android, Игры для iOS,
Теги: diablo immortal, blizzard entertainment, ролевой экшен
diablo immortal, blizzard entertainment, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 167
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 59
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 26
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Аквариус» купила тверской завод американской Jabil и наняла его бывших сотрудников — там будут выпускать серверы и компьютеры
Астрономы открыли, что в далёких-далёких галактиках звёзды в среднем более массивные и крупные
Представлен гибрид электронной книги и планшета Onyx Boox Note Air 2 Plus с 10,3" дисплеем E Ink
AMD заявила, что Ryzen 7000 получат поддержку инструкций AVX-512 и пообещала в будущем новые чипы с 3D V-Cache
Россия останется без условно-бесплатной Diablo Immortal из-за введённых ограничений
Суд признал законность штрафа ФАС по делу Apple на $12 млн 2 ч.
Минфин доработал законопроект о криптовалютах — они могут оказаться полезны во внешней торговле 2 ч.
Файтинг JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle в сентябре получит расширенное переиздание 2 ч.
Видео: участники фракции «Лестерский альянс» в новом геймплейном трейлере Fire Emblem Warriors: Three Hopes 3 ч.
State of Play вернётся на следующей неделе с новостями об играх для PS VR2 и не только 3 ч.
Первый канал подал в суд на Google из-за блокировки YouTube-канала 5 ч.
Помимо Gооgle, за отсутствие локализации данных россиян оштрафуют Apple и ещё несколько компаний 5 ч.
Google могут вторично оштрафовать за отказ локализовать данные российских пользователей 6 ч.
Рекламной выручке крупных технологических компаний предрекли спад после пандемии 7 ч.
Британский маркетплейс Farfetch купил белорусского разработчика виртуальной примерки одежды 7 ч.
Ampere Computing уже поставляет серверные Arm-процессоры AmpereOne избранным клиентам 2 ч.
Microsoft продолжает работу над телеприставкой для доступа к облачному сервису Xbox Cloud Gaming 4 ч.
MSI выпустила эксклюзивную версию GeForce RTX 3080 10GB Suprim X Assassin’s Creed Valhalla Edition 4 ч.
Запас карман не тянет: облачный оператор ServiceNow закупился серверами и комплектующими на год вперёд 4 ч.
На Computex 2022 показали относительно компактную GaN-зарядку мощностью 350 Вт 4 ч.
Топ-менеджер Acer предупредил о значительном дефиците проекторов, который только усилится 6 ч.
Meta будет использовать облачный кластер Microsoft Azure для разработок в сфере ИИ 6 ч.
Cubot представила компактный смартфон Pocket с «крошечным» 4-дюймовым экраном QHD+ 7 ч.
Gigabyte представила корпус Aorus C500 Glass для игровых компьютеров 8 ч.
Xiaomi проектирует смартфон-раскладушку в стиле Samsung Galaxy Z Flip 3 9 ч.