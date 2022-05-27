Россия останется без условно-бесплатной Diablo Immortal из-за введённых ограничений

Техническая поддержка издателя и разработчика Blizzard Entertainment в ответ на запрос портала DTF прокомментировала доступность условно-бесплатного ролевого экшена Diablo Immortal на территории России.

Напомним, 2 июня запуск Diablo Immortal ожидается на iOS и Android, а на ПК (Battle.net) в этот день стартует открытая «бета». В преддверии заветной даты жители некоторых регионов уже получили возможность предзагрузить игру.

Россия в список этих территорий не попала — в приложении Battle.net на ПК страница Diablo Immortal не появилась, а при попытке скачать установочный файл с сайта магазина выдаётся ошибка.

Как выяснилось, произошло это потому, что Diablo Immortal на территории России не будет доступна ни для скачивания, ни для запуска. Это касается версий как для мобильных устройств, так и ПК.

В начале марта Activision Blizzard приостановила продажу игр и реализацию микротранзакций в России. Как долго продлятся ограничения, в поддержке Blizzard Entertainment не знают, но надеются на их снятие в будущем.