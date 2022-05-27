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Серверы игр трилогии Dark Souls на ПК будут возвращать к жизни по очереди

Портал PC Gamer получил официальный ответ от японской студии FromSoftware относительно затянувшегося возвращения онлайн-служб игр серии Dark Souls на ПК в рабочее состояние.

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Источник изображений: Bandai Namco Entertainment

Напомним, в январе Bandai Namco отключила серверы PC-версий трёх Dark Souls из-за лазейки, с помощью которой можно было удалённо выполнять код на чужом компьютере. Онлайн-службы обещали запустить снова после выхода Elden Ring.

В итоге пользователи трилогии Dark Souls на ПК сидят без мультиплеера вот уже четыре месяца, а обнадёживающих сигналов практически не получали: разве что в начале мая представитель Bandai Namco заверил, что работа продолжается.

Теперь FromSoftware подтвердила, что всё ещё трудится над решением вопроса: «Мы планируем восстанавливать онлайн-службы для каждой игры постепенно. Серверы Dark Souls 3 запустятся, когда мы завершим необходимые действия для исправления проблемы».

В PC Gamer углядели в отдельном упоминании Dark Souls 3 указание на то, что её мультиплеер вернётся к работе первым. В конце концов, она самая свежая из игр серии и наиболее популярная в настоящий момент.

«Мы поделимся дополнительной информацией, как только окончательно сформируем расписание восстановления [работы серверов]. Хотим поблагодарить всех наших игроков за терпение и понимание», — сообщили в FromSoftware.

Сроки восстановительных работ не уточняются. Что касается Elden Ring, то ей найденная в Dark Souls уязвимость не угрожает: Bandai Namco и FromSoftware обеспечили необходимые защитные меры на всех целевых платформах.

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Рубрики: Новости Software, игры, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: dark souls, fromsoftware, bandai namco entertainment, ролевой экшен
dark souls, fromsoftware, bandai namco entertainment, ролевой экшен
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