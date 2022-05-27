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Hello Games рассказала о прогрессе разработки Switch-версии No Man’s Sky

Портал IGN обратил внимание, что в пресс-релизе по случаю запуска экспедиции «Левиафан» в No Man’s Sky студия Hello Games обмолвилась о прогрессе разработки Switch-версии своего космического приключения.

Источник изображений: Hello Games

Источник изображений: Hello Games

Напомним, издание No Man's Sky для Nintendo Switch было представлено в рамках февральского выпуска информационной передачи Nintendo Direct и ожидается к релизу на протяжении лета текущего года.

Судя по всему, о задержке премьеры речь не идёт. В пресс-релизе Hello Games упоминает, что небольшая команда внутри студии уже вносит в версию No Man’s Sky для гибридной консоли Nintendo «последние штрихи».

Ранее сообщалось, что No Man's Sky на Switch будет полноценной в контентном плане версией: в комплект войдут все 20 крупных обновлений, включая два последних (Sentinel и Outlaws).

No Man’s Sky вышла на PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Несмотря на уже больше пяти лет обновлений, контентная поддержка игры пока ещё «далека от завершения».

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: no man’s sky, hello games, приключение, симулятор
no man’s sky, hello games, приключение, симулятор
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