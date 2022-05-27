Патентный тролль подал на Meta* в суд из-за VR-гарнитуры Meta* Quest 2

На Meta* Platforms подали в суд за нарушение патентов при разработке гарнитуры виртуальной реальности Meta* Quest 2. Истцом является компания Immersion, пишет издание Bloomberg. Сторона обвинения считает, что при разработке VR-гарнитуры, Meta* (ранее Oculus) якобы использовала запатентованные технологии, которые ей не принадлежат.
Как пишет издание, в судебных документах указываются шесть патентов Immersion, связанных с технологиями тактильной обратной связи. В различных игровых системах и геймпадах эти технологии имитируют физические действия игрока через вибрацию, позволяя сильнее погрузиться в виртуальный мир игры.
Оказавшаяся очень популярной гарнитура Meta* Quest 2 разошлась тиражом в 8,7 млн экземпляров в 2021 году — вдвое больше, чем годом ранее. Immersion хочет добиться судебного постановления, которое заблокирует использование компанией Meta* технологии, нарушающей авторские права. Кроме того, истец намерен добиться возмещения финансового ущерба.
Как пишет Bloomberg, в компании Meta* сразу не ответили на запрос о комментариях по этому делу. Издание добавляет, Immersion является патентным троллем. Ей принадлежат более 3000 различных патентов, связанных с технологиями обратной связи. Она далеко не первый раз судится с крупными компаниями по аналогичным спорам.
* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
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