Samsung резко урезала план производства смартфонов на 2022 год — вместо 310 млн выпустят только 280 млн

Компания Samsung снизила прогноз по объёму производства смартфонов в 2022 году с 310 до 280 миллионов единиц, пишет южнокорейское издание Maeil Business News. В абсолютной величине это по-прежнему очень много устройств, однако снижение объёмов выпуска тоже очень резкое, отмечает источник. Американское издание The Verge предполагает, что производители электроники начинают готовиться к худшему в мировой экономике.

Сообщается, что Samsung снизит объёмы выпуска смартфонов всех сегментов — от флагманских до бюджетных. При этом уменьшение производства последних кажется менее логичным, считают журналисты The Verge. В условиях нестабильной экономической ситуации люди приобретают скорее более доступные смартфоны, нежели дорогие. С другой стороны, владельцы нынешних флагманов вряд ли решат покупать недорогие устройства, если только для этого не найдётся веская причина. Для них проще будет переждать год-два, пока экономическая ситуация в мире не наладится, рассуждает американское издание.

Сообщается, что Samsung не единственная компания, которая ощущает воздействие продолжающейся пандемии, нестабильной геополитической обстановки, а также роста инфляции в мировой экономике. Компания Apple тоже ожидает более скромные продажи в этом году, поскольку планирует произвести примерно такое же количество смартфонов (около 220 млн), как и в 2021. Это на примерно на 20 млн меньше, чем прогнозировали аналитики.