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Тираж смартфонов Apple серии iPhone 14 уступит объёмам выпуска предшественников в прошлом году

С начала года некоторые аналитики уже высказывали предположения, что Apple придётся сократить объёмы выпуска iPhone в связи с общим спадом спроса на рынке смартфонов. На этой неделе появилась информация, что компания рассчитывает сохранить производственную программу этого года на уровне прошлого, заказав подрядчикам выпуск около 220 млн смартфонов. Некоторые эксперты всё же считают, что устройства серии iPhone 14 выйдут меньшим тиражом, чем предшественники.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По прогнозам JPMorgan, по итогам текущего года Apple выпустит 87 млн смартфонов семейства iPhone 14, тогда как в прошлом году она произвела силами своих подрядчиков около 90 млн смартфонов семейства iPhone 13. Другими словами, на сопоставимом отрезке жизненного цикла Apple рассчитывает реализовать меньше современных смартфонов, чем это удалось сделать год назад. Этому способствует как макроэкономическая неопределённость, так и рост затрат, который неизбежно повлечёт повышение цен на продукцию. Потребительская активность в этом году в результате окажется ниже, чем в прошлом.

Как считают представители JPMorgan, массовое производство наиболее доступных iPhone 14 и iPhone 14 Pro стартует в начале августа, к концу того же месяца к ним присоединится более крупный iPhone 14 Pro, а флагманский iPhone 14 Max подрядчики Apple начнут выпускать не ранее первой половины сентября. К слову, компания вполне может сохранить общие объёмы реализации смартфонов по итогам года на уровне прошлого года, даже если спрос на новое поколение будет ниже. Всё будет зависеть от цен на смартфоны поколения iPhone 13 — если они будут адекватными, то часть покупателей предпочтёт воздержаться от покупки новейших моделей в пользу предыдущих.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: apple, apple iphone, смартфоны, аналитика
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