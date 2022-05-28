В игровом сегменте выручка NVIDIA зависела от российского рынка на 4 %

Принятое в минувшем квартале решение прекратить поставки продукции на российский рынок заставило NVIDIA на отчётном мероприятии предать огласке свою оценку степени влияния этого шага на бизнес компании. Если в прошлом году все сегменты российского рынка формировали не более 2 % выручки NVIDIA, то игровой в отдельности отвечал уже за 4 % профильной выручки компании.

Новые подробности о степени зависимости NVIDIA от российского рынка стали известны к утру субботы после публикации компанией квартального отчёта по форме 10-Q. В нём содержалось прямое упоминание на долю России в совокупной выручке по итогам всего прошлого года — она не превышала 2 %. Если учесть, что за весь фискальный год NVIDIA выручила $26,91 млрд, то доля России в этом случае измерялась суммой около $538 млн.

Вчера представители компании сообщили, что в игровом сегменте степень зависимости от российского рынка была чуть выше, а к утру стало понятно, что наша страна по итогам прошлого года обеспечила NVIDIA уже 4 % игровой выручки. Всего компания от реализации игровых решений в прошлом фискальном году получила $12,46 млрд. Четыре процента от этой суммы — это примерно $500 млн. Выходит, что именно игровые решения во многом определяли выручку NVIDIA на российском рынке в прошлом году, а оставшиеся $38 млн приходились на остальные сегменты — прежде всего, на серверный, как следует понимать. Во всяком случае, в одном только текущем квартале потеря возможности поставлять продукцию серверного назначения на российский рынок вынудит NVIDIA упустить до $100 млн выручки. Очевидно, в прошлом году объёмы реализации серверных компонентов NVIDIA в России были куда более скромными, чем планировались на этот год.

Кстати, во всё той же форме 10-Q компания отмечает, что новейшие геополитические события негативно влияют на спрос во всём регионе EMEA, включающем Европу, Ближний Восток и Африку, поэтому вряд ли прямыми потерями на российском рынке ограничится весь сопутствующий ущерб, полученный бизнесом компании в современных условиях.

Если бы доля российской выручки в игровом сегменте сохранилась на уровне тех же 4 % в первом квартале текущего года, то за этот период NVIDIA получила бы на местном рынке около $145 млн от реализации игровых решений. Какой могла быть эта пропорция для второго квартала, остаётся только догадываться, но на днях руководство NVIDIA пояснило, что в текущем отчётном периоде она потеряет примерно $400 млн игровой выручки из-за событий в Китае и на территории Украины, а общая выручка компании не превысит $8,1 млрд. Если предположить, что во втором квартале игровая выручка NVIDIA по-прежнему будет составлять 44 % от совокупной, то в денежном выражении она превысит $3,5 млрд. Предполагая, что Россия могла бы претендовать на 4 % этой суммы, можно рассчитать долю местной выручки, которая будет упущена — это примерно $141 млн. По всей видимости, китайские локдауны «съедят» оставшиеся $259 млн игровой выручки во втором квартале, на которые NVIDIA претендовать не берётся.