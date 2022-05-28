NASA наметило вторую репетицию запуска лунной ракеты Artemis I на 19 июня

На «лунной» ракете SLS и корабле Orion задраили люки и стали отводить в сторону фермы для монтажников, чтобы освободить путь к выкатке за пределы сборочного цеха. Выдвижение ракеты-носителя на стартовый стол начнётся 6 июня в 12 часов утра по местному времени (19:00 мск). Начало испытаний с полной заправкой баков криогенным топливом запланировано на 19 июня. Это будет вторая попытка «мокрой» генеральной репетиции старта после первой провальной попытки в апреле.

В ходе апрельской генеральной репетиции старта ракеты для миссии Artemis I обнаружились утечки жидкого водорода в месте сочленения трубопроводов подачи топлива с мобильной пусковой станции и ракеты. Также возникли проблемы с подачей газообразного гелия в систему продувки двигателя и топливной системы второй ступени. Спустя три недели попыток репетицию было решено прекратить и вернуть ракету в цех для ремонта, что было сделано в начале мая.

В процессе осмотра ракеты были найдены проблемы в виде ослабевших болтов на фланцевых соединениях подачи жидкого водорода и заблокированного куском резины от уплотнителя обратного «гелиевого» клапана. Болты подтянули, клапан заменили. Также заменили часть вспомогательного оборудования в системе подачи гелия. Кроме того, инженеры установили в зоне корабля Orion дополнительные водоотводы, чтобы случайный ливень не залил важные узлы корабля (в апреле ракета с кораблём попала в сильнейший ливень, и это могло привести к проблемам).

В NASA уверены, что повторная генеральная репетиция старта с полной заправкой баков топливом пройдёт успешно. На это намекает то, что в кабину корабля поместили научное оборудование для биологических экспериментов в космосе, которое планировалось установить только после успешного проведения репетиции старта.

В случае выполнения намеченной программы по расписанию, запуск ракеты для миссии Artemis I должен состояться в августе. В рамках миссии Artemis I ракета доставит корабль Orion без экипажа к Луне. После облёта Луны корабль должен будет вернуться на Землю. С экипажем ракета полетит в миссии Artemis II, а на Луну высадка астронавтов планируется в ходе миссии Artemis III, что произойдёт, по-видимому, не раньше 2026 года.