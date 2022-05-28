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Культовая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic II получит новую жизнь на Switch с вырезанным контентом

Издательство Aspyr Media на фестивале Star Wars Celebration анонсировало скорое расширение платформенной географии ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords от Obsidian Entertainment.

Источник изображения: Lucasfilm Games

Источник изображения: Lucasfilm Games

Как стало известно, уже 8 июня текущего года Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords поступит в продажу для Nintendo Switch. Предзаказы в цифровом магазине Nintendo eShop уже стартовали ($15), но не в российском сегменте.

Анонсирующий трейлер обещает знакомый геймплей и историю, а также бесплатное пострелизное дополнение Restored Content с восстановленным моддерами вырезанным контентом для игры.

События The Sith Lords разворачиваются спустя пять лет после финала первой игры: Старая Республика на грани уничтожения лордами Ситхов. Геймерам в роли джедая-изгнанника предстоит следовать за светлой стороной Силы или поддаться тёмной.

The Sith Lords вышла на Xbox, PC, iOS и Android. Игра дебютировала в декабре 2004 года и была тепло принята прессой (85−86 % на Metacritic), но пострадала из-за сжатых сроков разработки. Со временем фанаты исправили многие баги и восстановили большую часть вырезанного контента.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, Nintendo,
Теги: star wars: knights of the old republic ii: the sith lords, aspyr media, lucasfilm games, ролевая игра
star wars: knights of the old republic ii: the sith lords, aspyr media, lucasfilm games, ролевая игра
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