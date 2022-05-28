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По мере снятия пандемийных ограничений в Китае отмечается падение спроса на смартфоны

По мере постепенного снятия связанных с пандемией ограничений китайские потребители снижают расходы, и в результате падает спрос на смартфоны. Из-за этого крупнейшие производители готовой продукции и компонентов оказались вынуждены принимать ответные меры.

Источник изображения: Niek Verlaan / pixabay.com

Источник изображения: Niek Verlaan / pixabay.com

По информации Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT), объёмы отгрузок смартфонов в Китае за апрель составили 17,7 млн единиц, и это на 34 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спад отмечается и при анализе динамики рынка с начала года: 86 млн устройств и сокращение на 30 %. В конце апреля Apple предупредила, что из-за последней волны китайских локдаунов выручка от продаж по итогам квартала может снизиться на $8 млрд. Невесёлым оказался и отчёт Xiaomi: 11-% падение доходов от продажи смартфонов в I квартале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — и снова, по словам производителя, виноваты локдауны, которые породили кризис в логистике, закрытые магазины и дефицит комплектующих.

Пессимизм разделяет и SMIC — крупнейший в Китай контрактный производитель полупроводников. Компания заявила, что отраслевые прогнозы на выпуск смартфонов оказались завышены, и в 2022 году будет произведено на 200 млн единиц продукции меньше. Один из руководителей SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) напомнил, что значительную часть этого спада придётся принять на себя китайским производителям телефонов.

Падение спроса на смартфоны сигнализирует о более глубокой проблеме — общем замедлении роста второй экономики мира. По данным тайваньской аналитической компании TrendForce, на Китай приходятся около 20 % мировых поставок смартфонов, и негативные тренды здесь бьют по мировым производителям электроники. Аналитики и руководители отраслевых компаний считают, что сильнее всего кризис ударит по сегменту недорогих устройств: их выбирают потребители с невысоким уровнем дохода, и именно они перед лицом экономической неопределённости первыми начинают снижать расходы.

Источник изображения: Steve Buissinne / pixabay.com

Источник изображения: Steve Buissinne / pixabay.com

Специализирующийся на работе с цепочками поставок аналитик гонконгской TF International Securities Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) уверен, что от падения спроса на смартфоны больше всего пострадают Xiaomi, Oppo и Vivo. Apple, чей модельный ряд преимущественно сосредоточен в верхнем ценовом сегменте, может чувствовать себя в относительной безопасности, хотя не исключено, что пострадают продажи менее дорогого iPhone SE. К слову, уже стало известно, что компания собирается отгрузить столько же устройств, сколько и год назад. По оценке аналитика, Xiaomi, Oppo и Vivo были вынуждены в этом году сократить планы поставок смартфонов на 270 млн единиц. В TrendForce подсчитали, что в I квартале мировой рынок смартфонов сократился на 7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; ожидается, что в 2022 году будут произведены 1,33 млрд смартфонов, но и этот прогноз уже дважды снижался на 50 млн единиц.

Крупнейший подрядчик Apple и других производителей смартфонов, Foxconn, также отметила негативные тренды, спрогнозировав снижение выручки от сегмента бытовой электроники в текущем квартале, включая и телефоны. Снизить прогнозы по объёмам производства с 310 до 280 млн единиц пришлось и Samsung. Даже TSMC, крупнейший в мире производитель полупроводниковых компонентов, сообщила о замедлении роста продаж чипов, используемых в бытовой электронике, в том числе в смартфонах.

При всём этом, говорят аналитики, в краткосрочной перспективе не следует ожидать ослабления глобального дефицита чипов — мировому автопрому до сих пор приходится сражаться за них, а производителям полупроводников будет сложно быстро перепрофилироваться.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: китай, смартфоны, спрос
китай, смартфоны, спрос
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