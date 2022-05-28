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Биржевой регулятор решил опросить Илона Маска — он слишком поздно рассказал о скупке акций Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) решила расследовать раскрытие Илоном Маском (Elon Musk) информации о покупке значительной доли в Twitter. Как отмечает ведомство в письме (PDF) бизнесмену от 4 апреля, «не похоже», что он сделал это в положенный по закону 10-дневный срок. И даже решив сделать это, Маск выбрал неподходящую для таких целей форму документа.

Источник изображения: Edar / pixabay.com

Источник изображения: Edar / pixabay.com

В своём письме без малого двухмесячной давности регулятор просит у Маска разъяснений, по какой причине он решил использовать для раскрытия информации форму, предназначенную для пассивных инвесторов — такие меньше рискуют и рассчитывают на регулярный доход — и правда ли, что эта заявка поступила с опозданием.

Отправленное 4 апреля письмо было опубликовано SEC лишь недавно, и за это время произошло много важных событий, связанных с покупкой бизнесменом акций Twitter. В частности, Маску было предложено место в совете директоров компании, от которого он отказался, после чего он выдвинул предложение о полном поглощении и приватизации соцсети, которое было принято.

Вся эта череда событий может значительно осложнить SEC работу с оценкой действий бизнесмена по раскрытию информации — похоже, что и само ведомство считает свои претензии не очень перспективными. Ведь если по состоянию на 4 апреля ещё можно было говорить о какой-то неопределённости в действиях Маска, то к настоящему моменту она явно исчезла.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: илон маск, sec, twitter
илон маск, sec, twitter
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