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Китайский завод BMW Group освоит замкнутый цикл переработки аккумуляторов электромобилей

Согласно оценкам, к 2025 году общий объём утилизированных батарей в Китае достигнет 780 тыс. т. Это заставляет отрасль осваивать замкнутый цикл переработки тяговых аккумуляторов электромобилей, что снизит себестоимость батарей и высвободит ресурсы на добычу сырья. Следуя этой тенденции немецко-китайское СП BMW Brilliance Automotive по выпуску электромобилей BMW в Китае активно готовится к замкнутому циклу переработки тяговых аккумуляторов.

Автоматическая система демонтажа тяговых аккумуляторов. Источник изображения: Huayou Recycling

Автоматическая система демонтажа тяговых аккумуляторов. Источник изображения: Huayou Recycling

В среднем тяговая батарея ёмкостью 100 кВт·ч содержит 90 кг никеля, лития и кобальта с преимущественным преобладанием никеля. На фоне резкого подорожания сырья с прошлого года выбрасывать всё это как мусор представляется верхом расточительности. Для извлечения из отработанных батарей ценных материалов компания BBA заключила договор с китайской компанией Huayou Recycling. Китайцы извлекают сырьё из бракованных аккумуляторов и аккумуляторов из опытных электромобилей BMW. В будущем, когда пойдёт вал отработавших своё тяговых аккумуляторов, Huayou Recycling примется извлекать сырьё также и из таких батарей.

В итоге предприятие BMW Group в Китае рассчитывает покрывать значительную часть потребности в сырье для батарей за счёт переработки бывших в употреблении литийсодержащих аккумуляторов. Если остаточная ёмкость в б/у аккумуляторах достаточно велика, их будут использовать в служебных надобностях — для создания производственных систем накопления энергии и для заводского электротранспорта. Например, сейчас такие аккумуляторы используются в электрических погрузчиках на заводе BBA, а позже будут использоваться в электрических грузовиках.

«В свете растущего дефицита конечных ресурсов и повышения цен на сырьё особенно важно продвигаться вперед в рамках циклической экономики, увеличивать процент повторно используемых материалов и снижать нашу зависимость от сырья. В будущем BMW Group расширит свою концепцию утилизации в Китае, что не только внесёт вклад в защиту окружающей среды, но и окажет эффективную поддержку переходу Китая к экономике с низким уровнем выбросов CO2», — сказал Йохен Голлер (Jochen Goller), глава BMW Group Region China.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, окружающая среда, финансовые новости и аналитика,
Теги: электромобили, переработка, аккумуляторы
электромобили, переработка, аккумуляторы
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