Китайский завод BMW Group освоит замкнутый цикл переработки аккумуляторов электромобилей

Согласно оценкам, к 2025 году общий объём утилизированных батарей в Китае достигнет 780 тыс. т. Это заставляет отрасль осваивать замкнутый цикл переработки тяговых аккумуляторов электромобилей, что снизит себестоимость батарей и высвободит ресурсы на добычу сырья. Следуя этой тенденции немецко-китайское СП BMW Brilliance Automotive по выпуску электромобилей BMW в Китае активно готовится к замкнутому циклу переработки тяговых аккумуляторов.

В среднем тяговая батарея ёмкостью 100 кВт·ч содержит 90 кг никеля, лития и кобальта с преимущественным преобладанием никеля. На фоне резкого подорожания сырья с прошлого года выбрасывать всё это как мусор представляется верхом расточительности. Для извлечения из отработанных батарей ценных материалов компания BBA заключила договор с китайской компанией Huayou Recycling. Китайцы извлекают сырьё из бракованных аккумуляторов и аккумуляторов из опытных электромобилей BMW. В будущем, когда пойдёт вал отработавших своё тяговых аккумуляторов, Huayou Recycling примется извлекать сырьё также и из таких батарей.

В итоге предприятие BMW Group в Китае рассчитывает покрывать значительную часть потребности в сырье для батарей за счёт переработки бывших в употреблении литийсодержащих аккумуляторов. Если остаточная ёмкость в б/у аккумуляторах достаточно велика, их будут использовать в служебных надобностях — для создания производственных систем накопления энергии и для заводского электротранспорта. Например, сейчас такие аккумуляторы используются в электрических погрузчиках на заводе BBA, а позже будут использоваться в электрических грузовиках.