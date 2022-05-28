Суд арестовал ещё 1 млрд руб. на счетах Google в РФ — теперь по искам холдинга «Москва Медиа»

Арбитражный суд города Москвы арестовал 1 млрд рублей российского подразделения Google — ООО «Гугл» — в порядке обеспечительных мер по двум искам АО «Москва Медиа» о восстановлении YouTube-каналов телеканалов «Москва 24» и «Москва Доверие», сообщает ТАСС со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

Всего на данный момент судом в порядке обеспечительных мер по искам российских СМИ наложен арест на денежные средства (в том числе те, которые будут поступать на банковские счета), а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО «Гугл», на сумму 3,5 млрд рублей.

Холдинг Объединённая редакция московских СМИ «Москва медиа», созданный при содействии Департамента СМИ и рекламы города Москвы, объединяет в себе медиактивы московского правительства. Ответчиками по данному делу выступают две структуры Google — головная компания Google LLC и российское ООО «Гугл». В своих исках «Москва Медиа» просит суд обязать ответчиков обеспечить доступ к его YouTube-каналам, а также к размещённым на них видеоматериалам. «В обоснование заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению», — указано в картотеке арбитражных дел Арбитражного суда города Москвы.

Всего подали в суд на Google с требованием восстановить YouTube-каналы десять СМИ и телеканалов, включая Первый канал, чей иск был зарегистрирован 27 мая.