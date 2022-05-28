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В Китае представили пятиместный электромобиль за $5900 с дальностью пробега до 300 км

В Китае стартовал приём заказов на новый «народный» электромобиль — четырёхдверный Letin Mengo с двигателем мощностью 48 л. с., запасом хода до 300 км и ценой от $5900. Новая машина заметно крупнее предыдущего лидера китайского электрического автопрома — двухдверной машины Wuling Hongguang MINIEV — и может вместить водителя и четырёх пассажиров вместо двух человек в случае поездки на Wuling Hongguang MINIEV.

Источник изображения: gadgettendency.com

Источник изображения: gadgettendency.com

Колёсная база Letin Mengo на 50 см больше, чем у Wuling Hongguang MINIEV и равна 2442 мм. Габариты новинки составляют 3622 × 1607 × 1525 мм. Автомобиль оснащен большим 9-дюймовым экраном на центральной панели, связью 5G, кондиционером и системой помощи водителю.

В движение электромобиль Letin Mengo приводит электрический двигатель мощностью 48 л. с. (пиковый крутящий момент — 125 Н·м), что, например, в три раза слабее, чем в случае перспективных российских электромобилей Evolute. Зато тяговый аккумулятор можно выбрать среди моделей ёмкостью 11,52, 17,28 и 29,44 кВт·ч, что скажется на дальности пробега: 130, 185 или 300 км. Соответственно, это скажется на цене электромобиля. В максимальной конфигурации стоимость покупки вырастет с $5900 до $8900.

Утверждается, что электромобиль Letin Mengo специально разработан для людей со скромным ежемесячным доходом около 1000 юаней (около $150). Таких людей в Китае сотни миллионов. Впрочем, Letin Mengo будет продаваться не только в Китае. Планируются поставки в Камбоджу, Южную Корею, Панаму, Перу и Бразилию.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: электромобили, китайские производители
электромобили, китайские производители
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