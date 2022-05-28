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Электрический пикап Ford F-150 Lightning доставлен первому покупателю

Первым владельцем электромобиля Ford F-150 Lightning стал житель сельской местности из американского штата Мичиган. Николас Шмидт (Nicholas Schmidt), технический директор стартапа, специализирующегося на оптимизации энергосети, забрал свой серебристый пикап у дилера в мичиганском городке Стэндиш.

Источник изображения: twitter.com/oneguynick

Источник изображения: twitter.com/oneguynick

В гараже Шмидта, как выяснилось, уже стоит электромобиль Tesla Model 3, кроме того, он зарезервировал Cybertruck и рассматривал возможность купить Rivian R1T. Несмотря на то, что Rivian первой вывела на рынок свой электропикап, именно Ford имеет шансы переломить ситуацию и побудить американцев массово переходить на электромобили: пикапы действительно очень популярны в стране, а бензиновый F-150 стал самой популярной моделью в США за последние 40 лет.

Конкурентов у машины действительно не так много: запуск производства анонсированного ещё в 2019 году Tesla Cybertruck неоднократно откладывался, и по последней информации оно стартует не раньше будущего года. Пикап Hummer EV начал поставляться в минувшем декабре, но он заметно дороже F-150 Lightning и не может рассматриваться как предложение той же категории. Сравнимым продуктом обещает стать Chevrolet Silverado EV, но его поставки стартуют лишь в будущем году. А концерн Stellantis до сих пор не уточнил, когда следует ожидать электрического Ram 1500.

Впрочем, и Ford ещё предстоит решить ряд вопросов. Первоначально компания планировала выпускать по 40 тыс. F-150 Lightning ежегодно, далее было принято решение удвоить этот показатель, а затем автогигант остановился на отметке 150 тыс. машин в год, и на такую производительность он должен выйти уже к середине будущего года. Вопрос стоит остро: компания прекратила принимать заказы, получив 200 тыс. заявок, и когда-то их приём придётся возобновить.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: ford, f-150 lightning, электромобиль, пикап
ford, f-150 lightning, электромобиль, пикап
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