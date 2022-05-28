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В технологической отрасли начались увольнения: за месяц 60 компаний сократили 16 тыс. сотрудников

Как крупные технологические компании, так и дорогие стартапы с наполеоновскими планами по расширению деятельности начали сообщать о вынужденном ужесточении кадровой политики: в одних случаях это замедление темпов или даже полная приостановка найма, а в других — массовые увольнения. Аналитики стали сравнивать ситуацию с так называемым «крахом доткомов», произошедшим 20 лет назад.

Источник изображения: Pexels / pixabay.com

Источник изображения: Pexels / pixabay.com

Учредители стартапов и инвесторы начали готовиться к экономическому спаду и, возможно, затяжной рецессии. На прошлой неделе акселератор стартапов Y Combinator в почтовой рассылке призвал «готовиться к худшему». Наиболее пессимистические сценарии, по его мнению, ожидают международные компании, игроков с дорогими активами, компании с низкой маржой, а также другие предприятия с высоким уровнем выгорания и долгим периодом выхода на прибыльность.

Проблемы ожидаются не только у стартапов: о приостановке найма или увольнениях уже сообщили крупные технологические компании, включая Meta*, Salesforce и Netflix. Темпы расширения штата замедлили Microsoft, Snap и Coinbase. О предстоящих тяжёлых временах свидетельствует и тот факт, что индекс S&P 500, в котором доминируют акции технологических игроков, с начала года потерял более 20 %.

Все эти проблемы, касающиеся в первую очередь США, так или иначе отзовутся на всей мировой экономике, однако поводы для оптимизма пока остаются: согласно данным американского Федерального бюро статистики труда, работодатели в стране только за апрель открыли 428 тыс. вакансий — больше ожидаемого, а значит, кризис пока затронул преимущественно технологический сектор. Отмечается и рост средней зарплаты, хотя он пока уступает темпам роста инфляции. Для сравнения, краудсорсинговый трекер увольнений Layoffs.fyi за последний месяц показал сокращения 16 тыс. сотрудников в 60 технологических компаниях.


* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, финансовые новости и аналитика,
Теги: it-индустрия, кадры, сокращения
it-индустрия, кадры, сокращения
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