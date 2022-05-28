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Отток айтишников из России в первом полугодии оценили в 40 тыс., но половина вернётся обратно

Согласно исследованию ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», включающей 272 компании со штатом более 85 тыс. сотрудников, в первом полугодии Россию покинули или покинут 40 тыс. IT-специалистов. В исследовании также указано, что по разным причинам примерно половина из них должна вернуться в Россию до конца года.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

В своём ежегодном опросе ассоциация этой весной добавила в анкету вопросы об ожиданиях по оттоку кадров за рубеж в связи с событиями на Украине. При оценке учитывались только те, кто после отъезда не возвращался в Россию (те, кто уезжал, например, с целью открыть бизнес в другой стране и после этого вернулся, при прогнозе не учитывались). Фактические цифры оттока на данный момент в «Руссофте» не назвали.

Основная группа покинувших Россию IT-специалистов работала в центрах разработки зарубежных компаний, чьи «материнские» структуры объявили о закрытии российских офисов. Из этой категории мигрируют в среднем 30% от всего персонала, которому предложили уехать.Вторая по численности категория — российские компании, работавшие на развитых зарубежных рынках, которые, потеряв заказчиков, перевели офисы продаж в другие страны. Третья категория — фрилансеры.

В исследовании приняли участие 162 IT-компании, без учёта тех, кто публично объявил об уходе из России. По последним информация собиралась с привлечением бывших сотрудников, менеджеров, а также рекрутинговых агентств. Как указано в исследовании, «в этих компаниях на релокацию согласились 30–40 % российских сотрудников, и они уже начали массово переезжать. Примерно 20–30% в раздумьях, но согласия не дали, а остальные решили остаться».

Гендиректор IT-компании Factory 5 Денис Касимов отметил, что число уже уехавших IT-специалистов может быть даже больше. «Если посчитать, что в стране около 1,8 млн IT-специалистов, то 40 тыс. кажутся совсем маленькой цифрой», — считает он.

Гендиректор ГК «Астра» (разработчик операционной системы Astra Linux) Илья Сивцев, в свою очередь считает проблему оттока «несколько преувеличенной». «В основном страну покидают сотрудники глобальных вендоров, которым работодатель предлагает релокацию в связи с прекращением деятельности на территории России, но далеко не все соглашаются на переезд», — утверждает он, назвав случаи оттока «единичными». По его словам дефицит IT-специалистов был и раньше и, по его ощущению, «он сохраняется на том же уровне, что и раньше». А от переезда, по мнению Сивцева, помимо государственных льгот IT-специалистов удерживают и сами российские компании-разработчики благодаря интересным задачам и конкурентным условиям.

Председатель совета директоров IT-компании BaseALT Алексей Смирнов добавил, что многие из выехавших за границу специалистов продолжают удалённо работать в российских компаниях.

В исследовании отмечается, что до половины из уехавших сотрудников должны вернуться в Россию до конца года. Это может быть связано как с враждебной для россиян средой за границей, так и с тем, что решение о переезде могло быть принято спонтанно в «отсутствии адекватного понимания ситуации за рубежом». Такие выводы сделаны «из бесед с директорами компаний, в которые возвращаются сотрудники».

27 мая премьер-министр Михаил Мишустин в выступлении перед участниками суперфинала IV конкурса «Лидеры России» сообщил, что порядка 85 % IT-специалистов, выехавших ранее из России, вернулись. Эта оценка была сделана на основе анализа данных сим-карт.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: it-рынок, специалисты, россия
it-рынок, специалисты, россия
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