NASA опубликовало видео, которое снял марсианский вертолёт Ingenuity во время полёта на 704 метра

NASA опубликовало видео самого продолжительного полёта марсианского вертолёта Ingenuity. Аппарат отправился в полёт 8 апреля — он поднялся на высоту 10 метров и преодолел 704 метра со скоростью 19 км/ч. Запись была опубликована только 27 мая.

Поскольку видеозаписи имеют больший размер, чем фотографии, космическому агентству потребовалось достаточно много времени, чтобы отправить запись по межпланетной связи, тем более, что приоритет при соединении имеют более ценные для учёных технические данные с аппарата — этим и объясняется такая большая разница между днём полёта и датой публикации его видеозаписи.

Как уточнили в Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA, 30-секундный видеоролик начинается примерно через секунду после начала полёта. Машина достигает максимальной скорости за три секунды и продолжает двигаться в юго-западном направлении. Общее время полёта составило 161,3 с, так что запись была ускорена в 5 раз. А перед посадкой навигационная камера в соответствии с техническими требованиями также была отключена, чтобы на высоте менее метра марсианская пыль не вызвала сбоев в работе навигации. В настоящее время аппарат восстанавливается после сбоя в системе связи, который, опять же, возник из-за пыли в атмосфере. Однако вскоре он уже будет готов в 29 раз подняться над поверхностью Марса.

Маленький вертолёт уже почти в шесть раз превзошёл свой первоначально запланированный ресурс на пять полётов, и в своей значительно расширенной миссии он оказывает всестороннюю поддержку роверу Perseverance, который продолжает поиски признаков внеземной жизни. Оба аппарата совершили посадку в кратере Езеро 18 февраля 2021 года.