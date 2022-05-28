NFT-приложение STEPN прекратит работу в Китае

Администрация сервиса STEPN, который позволяет пользователям майнить криптовалюту, занимаясь физической активностью, объявила о прекращении работы в Китае. Решение объяснили запретом криптовалют в стране.

Пользователи основанного на блокчейне приложения приобретают NFT-кроссовки и начинают добывать «монеты» GST (Green Satoshi Tokens) — для этого нужно бегать или ходить. Повышается уровень и самих кроссовок, а в какой-то момент открывается возможность майнить GMT (Green Metaverse Tokens).

STEPN фиксирует бег или ходьбу при помощи спутниковой навигации, и теперь в качестве ограничительной меры для тех, чья геопозиция или IP-адрес укажут на Китай, в приложении с 15 июля перестанет работать GPS. «STEPN всегда придавала большое значение соблюдению обязательств и всегда строго подчинялась соответствующим требованиям местных регулирующих органов», — заявила администрация сервиса в твиттере, не уточнив, получала ли она соответствующие требования от китайских властей.

В сентябре прошлого года Пекин действительно объявил вне закона все частные криптовалюты, однако не стал запрещать NFT и технологию блокчейна — остались лишь ограничения, препятствующие спекуляциям. Поэтому в стране не существует официально работающих NFT-маркетплейсов вроде OpenSea.

Приложение STEPN было запущено в минувшем декабре, и с тех пор оно набрало 580 тыс. пользователей по всему миру, 38 тыс. из них были активны в течение последних суток. В январе руководство STEPN сообщило о привлечении $5 млн от инвесторов, в том числе от Sequoia Capital и Alameda Research.

Криптовалюта GMT начала котироваться на биржах в марте. К апрелю её капитализация достигла рекордных $2,4 млрд, но сейчас она снизилась до $600 млн. На фоне известия о блокировке китайских пользователей в STEPN токен GST подешевел на 10 %, а GMT потерял в цене 30 %, однако впоследствии восстановился.