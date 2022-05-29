3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Phison показала, как работает PCIe 5.0-н...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Phison показала, как работает PCIe 5.0-накопитель со скоростью чтения выше 12 Гбайт/с

Компания Phison показала прототип твердотельного NVMe-накопителя на базе анонсированного в начале года контроллера PS5026-E26 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. Данный чип будет использоваться в высокопроизводительных моделях игровых SSD формата M.2, а также в решениях корпоративного уровня.

Источник изображений: Phison

Источник изображений: Phison

Благодаря возможности интерфейса PCIe 5.0 x4 обеспечить полосу пропускания до 15,8 Гбайт/с в обоих направлениях накопители с его использованием будут значительно быстрее актуальных решений с интерфейсом PCIe 4.0. Кроме того, SSD нового поколения на базе перспективных контроллеров с поддержкой PCIe 5.0 смогут предложить большие ёмкости и повышенную надёжность по сравнению с актуальными решениями.

Компания Phison показала NVMe-накопитель на контроллере PS5026-E26, укомплектованный 1 Тбайт памяти 3D TLC NAND производства Micron. Максимальная скорость последовательного чтения SSD составила 12 457 Мбайт/с, а записи — на уровне 10 023 Мбайт/с (данные CrystalDiskMark). Что касается производительности операций произвольного чтения и записи блоков 4K, то они достигают значений 1,31 и 1,16 млн IOPS соответственно. Эти показатели значительно выше, чем у большинства потребительских моделей SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Первое поколение контроллера Phison PS5026-E26 содержит ядра Arm Cortex-R5, а также задействует специализированные ядра CoXProcessor 2.0. Контроллер может работать с любым типом флэш-памяти 3D NAND, которая соответствует спецификациям Toggle 5.0 и ONFi 5.0, и работает на частоте до 2400 МГц. Поскольку Phison позиционирует данный контроллер как основу не только для потребительских моделей SSD, но и для решений корпоративного уровня, чип также предлагает поддержку таких функций, как PCIe Dual Port для накопителей формата U.3, функции виртуализации ввода-вывода с единым корнем (SR-IOV), а также возможность зональной записи однотипных данных ― Zone Namespaces (ZNS).

Компания не сообщила, когда первые потребительские накопители на базе контроллера PS5026-E26 появятся в продаже. Однако в прошлом году производитель заявил, что первые SSD с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4 должны появиться на рынке во второй половине 2022 года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD пообещала, что первые SSD с PCIe 5.0 будут на 60 % быстрее актуальных и анонсировала партнёрство с Phison и Micron
Phison: будущим SSD могут понадобиться собственные активные системы охлаждения
Phison представила SSD-контроллер E26 с поддержкой PCIe 5.0, до 32 Тбайт памяти и скорости до 12 Гбайт/с
Corsair представила комплекты памяти Vengeance DDR5-4800 SO-DIMM для новейших игровых ноутбуков
Toshiba Group приостановила приём новых заказов и инвестиции в Россию
Санитарные ограничения в КНР, связанные с COVID-19, привели к падению производства полупроводников в стране
Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: phison, phison e26, контроллер, pci express 5.0, ssd, твердотельный накопитель
phison, phison e26, контроллер, pci express 5.0, ssd, твердотельный накопитель
← В прошлое
Самые обсуждаемые публикации
Обзор процессора Ryzen 7 5800X3D: финальная точка Socket AM4 167
Если не TeamViewer, то кот: почти два десятка аналогов популярного сервиса удалённого доступа 59
Обзор смартфона OnePlus 10 Pro: потеря идентичности 26
Умный дом с «Яндекс.Станцией — 2»: теперь не только по Wi-Fi 12

© 1997-2022 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные показали настоящую квантовую телепортацию: «как в научно-фантастических фильмах»
Phison показала, как работает PCIe 5.0-накопитель со скоростью чтения выше 12 Гбайт/с
Электрический пикап Ford F-150 Lightning доставлен первому покупателю
Telegram сменит слоган — мессенджер перестанет быть «бесплатным навсегда»
В мобильной версии Google Play добавился раздел «Совместимость с вашими устройствами»
Новая статья: Vampire: The Masquerade — Swansong. Киногеничные вампиры. Рецензия 26 мин.
Новая статья: Gamesblender № 572: MGR: Revengeance помогают мемы, V Rising стала хитом за неделю, а Battlefield 2042 готовится к переменам 2 ч.
Инсайдер: Sony останется главным партнёром Call of Duty на следующие три игры 4 ч.
EG7 отменила MMORPG во вселенной Marvel 4 ч.
Попытка Sony исправить PSOne-игры с частотой 50 Гц на PS4 и PS5 привела к появлению неприятного артефакта 5 ч.
Resistance: Retribution может пополнить ретрокаталог игр для PlayStation 4 и PlayStation 5 5 ч.
Игроки достучались до Valve: проблема с читерами и ботами в Team Fortress 2 будет решена 6 ч.
NFT-приложение STEPN прекратит работу в Китае 6 ч.
Суд арестовал ещё 1 млрд руб. на счетах Google в РФ — теперь по искам холдинга «Москва Медиа» 11 ч.
Биржевой регулятор решил опросить Илона Маска — он слишком поздно рассказал о скупке акций Twitter 13 ч.
Starlink получил разрешения на работу в Нигерии и Мозамбике 7 ч.
Отток айтишников из России в первом полугодии оценили в 40 тыс., но половина вернётся обратно 7 ч.
В Китае представили пятиместный электромобиль за $5900 с дальностью пробега до 300 км 11 ч.
Китайский завод BMW Group освоит замкнутый цикл переработки аккумуляторов электромобилей 11 ч.
Вьетнамское предприятие Intel научилось самостоятельно готовить процессорные подложки 13 ч.
По мере снятия пандемийных ограничений в Китае отмечается падение спроса на смартфоны 13 ч.
NASA наметило вторую репетицию запуска лунной ракеты Artemis I на 19 июня 13 ч.
В игровом сегменте выручка NVIDIA зависела от российского рынка на 4 % 18 ч.
Тираж смартфонов Apple серии iPhone 14 уступит объёмам выпуска предшественников в прошлом году 19 ч.
Samsung резко урезала план производства смартфонов на 2022 год — вместо 310 млн выпустят только 280 млн 27-05 23:34