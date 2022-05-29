Phison показала, как работает PCIe 5.0-накопитель со скоростью чтения выше 12 Гбайт/с

Компания Phison показала прототип твердотельного NVMe-накопителя на базе анонсированного в начале года контроллера PS5026-E26 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. Данный чип будет использоваться в высокопроизводительных моделях игровых SSD формата M.2, а также в решениях корпоративного уровня.

Благодаря возможности интерфейса PCIe 5.0 x4 обеспечить полосу пропускания до 15,8 Гбайт/с в обоих направлениях накопители с его использованием будут значительно быстрее актуальных решений с интерфейсом PCIe 4.0. Кроме того, SSD нового поколения на базе перспективных контроллеров с поддержкой PCIe 5.0 смогут предложить большие ёмкости и повышенную надёжность по сравнению с актуальными решениями.

Компания Phison показала NVMe-накопитель на контроллере PS5026-E26, укомплектованный 1 Тбайт памяти 3D TLC NAND производства Micron. Максимальная скорость последовательного чтения SSD составила 12 457 Мбайт/с, а записи — на уровне 10 023 Мбайт/с (данные CrystalDiskMark). Что касается производительности операций произвольного чтения и записи блоков 4K, то они достигают значений 1,31 и 1,16 млн IOPS соответственно. Эти показатели значительно выше, чем у большинства потребительских моделей SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4.

Первое поколение контроллера Phison PS5026-E26 содержит ядра Arm Cortex-R5, а также задействует специализированные ядра CoXProcessor 2.0. Контроллер может работать с любым типом флэш-памяти 3D NAND, которая соответствует спецификациям Toggle 5.0 и ONFi 5.0, и работает на частоте до 2400 МГц. Поскольку Phison позиционирует данный контроллер как основу не только для потребительских моделей SSD, но и для решений корпоративного уровня, чип также предлагает поддержку таких функций, как PCIe Dual Port для накопителей формата U.3, функции виртуализации ввода-вывода с единым корнем (SR-IOV), а также возможность зональной записи однотипных данных ― Zone Namespaces (ZNS).

Компания не сообщила, когда первые потребительские накопители на базе контроллера PS5026-E26 появятся в продаже. Однако в прошлом году производитель заявил, что первые SSD с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4 должны появиться на рынке во второй половине 2022 года.